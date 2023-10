Đảng bộ Công an Gia Lai sinh hoạt chuyên đề Nâng cao ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước

(GLO)- Ngày 20-10, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tiến hành sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Nâng cao ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) và thực hiện tốt pháp luật BMNN trong Công an tỉnh”.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Công an tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an đã làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN. Tuy nhiên, qua kiểm tra trên phạm vi cả nước đã phát hiện 40 vụ lộ, mất BMNN (tăng về số vụ, giảm về số tài liệu so với cùng kỳ năm 2022). Thông tin, tài liệu bị lộ, mất chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, công tác tổ chức cán bộ... Đáng chú ý, tình trạng lộ, mất BMNN trên không gian mạng diễn ra phức tạp.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ BMNN và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác này trong lực lượng Công an nhân dân thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Trước sự bùng nổ về công nghệ thông tin, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các thế lực thù địch đã lợi dụng phương tiện, thiết bị số hiện đại để hoạt động phá hoại, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Do đó, yêu cầu về nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ BMNN là rất quan trọng, cấp bách, nhất là trong lực lượng Công an nhân dân.

Để công tác này đạt hiệu quả trong thời gian tới, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Công an, trọng tâm là Luật Bảo vệ BMNN. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao nhận thức, đề cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng-chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm lợi dụng sơ hở, lỗ hổng trong bảo vệ BMNN để thâm nhập nội bộ, thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt tài liệu; thường xuyên rà soát, nắm bắt, chấn chỉnh công tác bảo vệ chính trị nội; quản lý chặt chẽ thiết bị điện tử lưu trữ thông tin (máy tính, ổ cứng, thẻ nhớ...), các thiết bị liên quan đến BMNN trước khi đưa vào sử dụng theo quy định và tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ BMNN cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ.