Dân vận khéo khơi thông nguồn lực phát triển

DUY ĐĂNG
(GLO)- Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tăng cường tuyên truyền và đối thoại, công tác dân vận ở xã An Lão (tỉnh Gia Lai) ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhờ đó, nhiều chủ trương, công trình nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đảng viên nêu gương, lan tỏa phong trào

Trước đây, tuyến đường bê tông từ ngã ba Hóc Đèn (thôn Gò Bùi) đến thôn 2 (khu vực UBND xã An Hưng cũ) dài gần 5,5 km nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông, lâm sản.

Cuối tháng 12-2025, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, UBND xã An Lão triển khai nâng cấp tuyến đường với kinh phí 7 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ, Chi bộ thôn 2 đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. Cùng với đó, các đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tiên phong hiến đất để bàn giao mặt bằng, tạo sức lan tỏa.

dan-van-kheo-khoi-thong-nguon-luc-phat-trien.jpg
Đảng viên Đinh Thị Thanh (thứ 2 từ trái sang; thôn 2, xã An Lão) tiên phong hiến đất làm đường và vận động các hộ cùng tham gia, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: D.Đ

Điển hình, bà Đinh Thị Thanh (người H’re, đảng viên) tự nguyện hiến gần 50 m² đất thổ cư để mở đường, qua đó vận động thêm 17 hộ dân bàn giao hơn 900 m² đất cùng nhiều cây trồng, tường rào, cổng ngõ, giúp công trình triển khai đúng tiến độ.

Ông Đinh Văn Hùng (thôn 2) chia sẻ: Ban đầu gia đình còn băn khoăn vì đất bị ảnh hưởng mà không được đền bù. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ, đảng viên giải thích, gia đình đã hiểu ý nghĩa của việc mở rộng đường và tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng để công trình sớm hoàn thành.

Theo ông Đinh Văn Tôn - Bí thư Chi bộ thôn 2, muốn vận động nhân dân hiệu quả thì đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Khi cán bộ, đảng viên sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung sẽ tạo được niềm tin, từ đó người dân đồng thuận, chung sức thực hiện các công trình của địa phương.

Tại thôn 1, vai trò tiên phong của đảng viên cũng tạo “cú hích” trong phát triển kinh tế. Chi bộ vận động đảng viên mạnh dạn vay vốn ưu đãi, ứng dụng KHKT vào sản xuất.

Nhiều mô hình hiệu quả như vườn ươm keo của ông Đinh Văn Xác, chăn nuôi bò lai sinh sản của bà Đinh Thị Na, nuôi heo của ông Đinh Văn Dô (đều đảng viên)… đã được người dân học tập, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tạo đồng thuận, phát huy sức dân

Cùng với phát triển kinh tế, hạ tầng, Đảng ủy xã An Lão chú trọng nắm bắt tư tưởng, dư luận và đời sống nhân dân; theo dõi sát tâm tư, nguyện vọng để kịp thời định hướng, phòng ngừa phát sinh điểm nóng.

Trước khi triển khai chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, nhiều người dân tại các xã An Lão, An Tân và An Hưng còn băn khoăn về thủ tục hành chính, giấy tờ đất đai và việc đi lại.

Các chi bộ, đảng bộ đã tăng cường tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp người dân hiểu và đồng thuận.

Ông Đinh Văn Trung - Bí thư Chi bộ thôn Gò Đồn - cho biết: Thôn được chia thành 4 xóm, mỗi xóm có đảng viên phụ trách địa bàn để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Nhờ vậy, sau sáp nhập, người dân nhanh chóng ổn định tư tưởng, tin tưởng vào chủ trương của Đảng. Các thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại xã, không phải lên huyện như trước, giúp tiết kiệm thời gian, công sức.

2-353.jpg
Đảng viên Đinh Thị Thanh (thứ 2 từ phải qua) thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân. Ảnh: D.Đ

Cùng với đó, 17 chi bộ và đội ngũ đảng viên còn tích cực vận động người dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Các đảng viên phối hợp với người có uy tín trong thôn kiên trì tuyên truyền, giúp nhiều gia đình rút ngắn thời gian, giảm chi phí trong các nghi lễ nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, qua đó nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Đinh Văn Lang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Lão - cho hay: Cùng với phát triển kinh tế, hạ tầng, Đảng ủy xã An Lão chú trọng nắm bắt tư tưởng, dư luận, đời sống nhân dân; theo dõi sát tâm tư, nguyện vọng để kịp thời định hướng, ngăn ngừa điểm nóng.

null