Đảm bảo công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe vận hành trơn tru

Ngay sau khi việc đấu thầu thuê sân sát hạch hoàn tất, công tác sát hạch, cấp GPLX đã nhanh chóng được tổ chức nhằm giải quyết hơn 22 ngàn hồ sơ tồn đọng, trong đó có hơn 8,8 ngàn hồ sơ cấp GPLX ô tô và hơn 13,6 ngàn hồ sơ mô tô.

Tính từ ngày 21 đến 30-5, Phòng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức 4 kỳ sát hạch GPLX ô tô với hơn 1.000 thí sinh và 5 đợt sát hạch GPLX mô tô với hơn 2.500 thí sinh tại 2 trung tâm sát hạch gồm: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Gia Lai và Trường Trường Cao đẳng nghề số 21.

Công tác sát hạch, cấp GPLX hoạt động trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm và người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của P.V, tại các kỳ sát hạch, các trung tâm đều "thở phào" vì đã có thể tổ chức sát hạch trở lại đảm bảo cho quyền lợi của học viên cũng như công tác tuyển sinh, đào tạo. Thượng tá Trịnh Như Việt-Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 21-cho hay: Từ tháng 11-2024, công tác sát hạch tại trung tâm đã bị trì hoãn. Đến đầu năm 2025, Sở Giao thông vận tải (cũ) đã tổ chức 1 kỳ sát hạch song số lượng học viên được tham gia không nhiều. Do đó, hiện trung tâm đang tồn đọng khoảng 2.800 hồ sơ sát hạch, cấp GPLX các loại.

“Khi không thể tổ chức sát hạch, công tác tuyển sinh của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì người dân e dè lo ngại không đăng ký học. Nhất là với GPLX ô tô vì học viên phải học tập một thời gian dài, thường xuyên mới có thể đạt kết quả tốt trong sát hạch. Hiện tại đã có thể tổ chức sát hạch trở lại một cách định kỳ, liên tục giúp chúng tôi tháo gỡ, giải tỏa được rất nhiều khó khăn và bây giờ đã sẵn sàng tuyển sinh đào tạo trở lại”-Thượng tá Việt hồ hởi nói.

Công an tỉnh đã tổ chức 9 kỳ sát hạch, cấp GPLX cho hồ sơ ô tô và mô tô. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Phó Hiệu trưởng nhà trường: Ngay trong kỳ sát hạch GPLX ô tô đầu tiên do Công an tỉnh tổ chức tại trường đã có hơn 300 hồ sơ, trong đó có 200 hồ sơ mới và hơn 100 hồ sơ thi khôi phục. Đây là con số lớn đòi hỏi các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, từng công đoạn đảm bảo các hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Thượng tá Việt cho hay: “Để đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi, ngay trước ngày thi nhà trường đã lập kế hoạch chi tiết phân công cụ thể từng cán bộ, nhân viên đảm nhiệm các công tác khác nhau theo vận hành của lực lượng Công an. Nhà trường cũng tổ chức cho các học viên ôn luyện kỹ càng, chuẩn bị chu đáo nhằm đạt kết quả cao”.

Các thí sinh thực hiện phần thi mô phỏng với sự giám sát chặt chẽ của cán bộ Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Khi công tác sát hạch, cấp GPLX được chuyển sang lực lượng Công an cũng đã có những sự thay đổi lớn mang đến thuận lợi cho thí sinh. Theo đó, các thí sinh đều phải trải qua 4 phần thi gồm: lý thuyết, mô phỏng, sa hình và ngoài đường giao thông. Tuy nhiên, 4 phần thi này đều tiến hành độc lập, thí sinh đạt điểm qua bài thi thì được bảo lưu kết quả trong vòng 1 năm, chỉ thi lại những phần chưa đạt.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hoa (trú tại tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku)-thí sinh sát hạch GPLX hạng C chia sẻ: “So với các kỳ thi trước kia, lần này có bóng dáng của lực lượng Công an chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, công tác triển khai mọi thứ cũng diễn ra tương đối chuyên nghiệp.

Đặc biệt bây giờ chúng tôi đi thi tâm lý thoải mái vì thi rớt phần này vẫn có thể thi được các phần khác mà không phải theo trình tự bắt buộc. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà tâm lý cũng không quá căng thẳng khi vào bài thi sẽ dễ đạt điểm cao hơn”.

Các thí sinh trải qua phần thi ngoài đường đạt kết quả khá cao. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải-Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (Phòng CSGT): Trong mỗi kỳ sát hạch, Công an tỉnh không chỉ huy động cán bộ Phòng CSGT mà còn cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và cán bộ phụ trách an ninh mạng thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh nhằm đảm bảo hệ thống được vận hành thông suốt, không xảy ra sai sót, ngăn chặn tuyệt đối sự can thiệp vào phần mềm nhằm gây ảnh hưởng kết quả sát hạch…

Trước khi tổ chức sát hạch, cán bộ Phòng CSGT đã đến kiểm tra từng trung tâm và kiến nghị bổ sung những cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nâng cấp các trang thiết bị, khắc phục, sửa chữa các phương tiện để đảm bảo tốt nhất cho công tác sát hạch.

Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm sát hạch để vận hành trơn tru các kỳ sát hạch cấp GPLX. Ảnh: Văn Ngọc

“Các trung tâm đã cho học viên ôn tập rất kỹ càng nên tỷ lệ đạt khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Cụ thể trong các kỳ sát hạch đã có hơn 50% hồ sơ ô tô đạt, 73% hồ sơ mô tô đạt. Sau khi tổ chức xoay vòng hết một đợt tất cả trung tâm, chúng tôi sẽ căn cứ vào lượng hồ sơ tồn đọng để tổ chức các đợt tiếp theo với tiêu chí ưu tiên hồ sơ ô tô trước, trong hồ sơ ô tô ưu tiên GPLX hạng C trước đảm bảo hoàn tất trước 30-6 để các trung tâm kẻ lại sân sát hạch theo tiêu chuẩn mới. Đồng thời có thể tổ chức song song 2 Hội đồng sát hạch trong 1 ngày để đảm bảo tiến độ”-Trung tá Hải thông tin.