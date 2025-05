Sử dụng bộ đề 600 câu hỏi sát hạch lái xe mới từ ngày 1-6

Bộ 600 câu hỏi được chia thành 6 chương. Cụ thể: Chương I gồm 180 câu về Quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ (từ câu số 1 đến câu số 180).

Chương II gồm 25 câu về Văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (từ câu số 181 đến câu số 205).

Chương III gồm 58 câu về Kỹ thuật lái xe (từ câu 206 đến câu 263).

Chương IV gồm 37 câu về Cấu tạo và sửa chữa (từ câu 264 đến câu 300).

Chương V gồm 185 câu về Báo hiệu đường bộ (từ số 301 đến câu số 485).

Chương VI gồm 115 câu về Giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (từ số 486 đến câu số 600).

Đặc biệt, Cục Cảnh sát Giao thông lưu ý, trong bộ 600 câu hỏi có 60 câu hỏi về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Mỗi đề sát hạch có một câu hỏi về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, thí sinh lựa chọn sai đáp án tại câu này được tính là điểm liệt, bài thi lý thuyết sẽ không đạt yêu cầu.

Cục Cảnh sát Giao thông cũng quy định rõ, sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D và các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm 600 câu hỏi; trong đó có 60 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng B1 gồm 300 câu, trong đó có 30 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng

Sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1, A gồm 250 câu, trong đó có 20 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Đề sát hạch cấp Giấy phép lái xe đối với hạng B có 30 câu, hạng C1 có 35 câu, hạng C có 40 câu; hạng D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE có 45 câu; hạng A1, A, B1 có 25 câu.