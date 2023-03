Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10-3-2023, Công an huyện Đak Pơ tiếp nhận tin báo từ Công an xã Cư An (huyện Đak Pơ) về việc bị kẻ gian đột nhập vào garage sửa chữa ô tô tại thôn An Định (xã Cư An) lấy trộm 2 bình ắc quy nhãn hiệu GS-150Ape (trị giá khoảng 5,8 triệu đồng) do anh P.V.T. (SN 1992, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) làm chủ.

Qua điều tra, truy xét, đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Đak Pơ bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thành Thiện, thu giữ tang vật trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp 2 bình ắc quy trên, trong khi đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.