Đak Pơ siết chặt quản lý khoáng sản

Công ty TNHH Châu Phát khai thác và tập kết cát tại xã Yang Bắc. Ảnh: L.N

Trên địa bàn huyện Đak Pơ có 4 mỏ khoáng sản được UBND tỉnh cấp phép khai thác gồm: mỏ đất sét làm gạch tại xã Tân An do Công ty TNHH An Cư vừa được UBND tỉnh gia hạn thời gian khai thác đến năm 2029; mỏ cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) và xã Kông Yang (huyện Kông Chro) do Công ty TNHH Châu Phát khai thác từ năm 2020 đến 2034; mỏ cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực xã Yang Bắc và Kông Yang do Công ty TNHH Tài Thịnh Phát khai thác từ năm 2020 đến 2027; mỏ đá xây dựng tại xã An Thành do Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai khai thác từ năm 2015 đến 2028. Ngoài ra, huyện đang đề xuất UBND tỉnh đưa vào đấu giá quyền khai thác 1 mỏ đá xây dựng tại xã Tân An và 1 mỏ cát xây dựng tại xã Ya Hội.

Ông An Đỗ Bình Nguyễn-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện-cho biết: Huyện xác định tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng, cần được quản lý chặt chẽ. Theo đó, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị được cấp phép tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo vệ môi trường.

“Từ đầu năm 2024 đến nay, chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất, góp phần đưa công tác quản lý khoáng sản đi vào nền nếp”-ông Nguyễn khẳng định.

Anh Cao Thiên Bạc-Quản lý khai thác của Công ty TNHH Châu Phát chỉ camera giám sát của công ty. Ảnh: L.N

Công ty TNHH Châu Phát là một trong những đơn vị chấp hành đầy đủ các quy định về khai thác khoáng sản. Anh Cao Thiên Bạc-Nhân viên quản lý khai thác của Công ty-cho hay: “Ngày 7-8-2020, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép số 385/GP-UBND cho phép Công ty khai thác cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát thuộc xã Yang Bắc và Kông Yang. Tổng diện tích khai thác là 8,25 ha, trữ lượng 135.449 m3, công suất khai thác 10.000 m3/năm, thời gian khai thác đến năm 2034.

Để đảm bảo công khai minh bạch, Công ty đã lắp đặt 2 camera giám sát, trạm cân, đồng thời dựng bảng thông báo tại khu vực khai thác công khai đầy đủ thông tin giấy phép khai thác”.

Là địa phương có 2 mỏ cát lớn được cấp phép khai thác, xã Yang Bắc đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Chủ tịch UBND xã Võ Viết Nghĩa thông tin: “Để không xảy ra tình trạng mở rộng phạm vi trái phép hoặc gây ô nhiễm môi trường, UBND xã giao cho ban nhân dân các thôn giám sát quá trình khai thác; phối hợp tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ các quy định pháp luật, cùng chung tay bảo vệ tài nguyên. Tuy nhiên, sau mỗi mùa mưa, khi có lượng cát bồi tụ, một số đối tượng đã lén lút khai thác tại các lòng suối, bãi bồi.

Trước tình hình đó, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, huy động lực lượng kiểm tra thường xuyên tại các điểm có nguy cơ phát sinh và xử lý vi phạm. Quan điểm của xã là xử lý nghiêm những hành vi khai thác khoáng sản trái phép”.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Khánh thông tin: “Những năm qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, một số trường hợp lợi dụng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để khai thác cát trái phép. Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này.

Thời gian tới, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát từ cơ sở; thành lập các tổ kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản”.