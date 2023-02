(GLO)- Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức ký kết giao ước tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa công an các xã, thị trấn với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vào ngày 13-2.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đak Pơ. Theo đó, trong năm 2022 đã xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự; 18 vụ vi phạm hành chính về trật tự xã hội; 6 vụ vi phạm hành chính về kinh tế, buôn lậu; 8 vụ vi phạm về môi trường; 11 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết và 11 người bị thương. Công an huyện đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân được 99 lượt với trên 4.800 lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm tại 9 điểm trường học với sự tham dự của trên 3.600 lượt giáo viên, học sinh.

Tại hội nghị, công an các xã, thị trấn đã thực hiện ký kết giao ước tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Công an huyện Đak Pơ tặng 30 suất quà (300.000 đồng/suất) cho 30 người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.