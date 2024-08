Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24-8, bà L.T.C. (SN 1983, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar) và một số người khác đến nhà ông T.D.T. (SN 1981, trú tại thôn 5, xã Cư Ni) chơi.

Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, bà C. chở con trai về thì thấy Nguyễn Duy Hoàng hai tay cầm hai con dao. Hoàng đứng chặn phía trước đầu xe, không cho bà C. về.

Thấy vậy, bà C. nói với Hoàng “tránh ra cho tôi về". Đồng thời, những người có mặt gọi ông T. ra để can ngăn Hoàng. Thế nhưng, khi ông T. vừa ra thì bị Hoàng cầm dao đuổi nên ông này bỏ chạy vào nhà. Lúc này, bà C. đang lùi xe để chuẩn bị đi sang hướng khác thì bất ngờ bị Hoàng vật ngã xuống đất. Tại đây, Hoàng dùng dao đâm vào người bà C..

Ngay lúc này, mọi người hô hoán và tìm cách ngăn chặn hành vi của Hoàng để cứu bà C.. Khi Hoàng bỏ chạy, mọi người đến kiểm tra thì phát hiện bà C. đã tử vong. Gây án xong, Hoàng trốn vào khu vực rẫy và bị Công an huyện Ea Kar bắt giữ.

Theo người dân, Hoàng có tình cảm với bà C. nhưng bị từ chối. Thấy bà C. đến nhà anh T. chơi, Hoàng nổi máu ghen tuông nên đã gây nên vụ việc.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)