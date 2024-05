Ghen tuông, sát hại 'tình địch'

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

Chiều 29-5, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố 3, phường An Bình (TP Biên Hòa).