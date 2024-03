Theo đó, để giảm thiểu tối đa các tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước gây tử vong cho trẻ em trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tăng cường hướng dẫn thực hiện các giải pháp phòng-chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em; quan tâm đến các gia đình có trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có cha, mẹ đi làm ăn xa, gia đình có vấn đề xã hội.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng-chống tai nạn thương tích trẻ em; ở những nơi có đủ điều kiện, chỉ đạo nhà trường đưa nội dung bơi lội vào giảng dạy bằng nhiều hình thức linh hoạt; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, ngoại khóa về phòng, chống tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước. Phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước và lắp đặt biển cảnh báo tại những khu vực nước sâu nguy hiểm để người dân biết, phòng tránh.

Huyện đoàn triển khai phong trào, mô hình phòng, tránh đuối nước phù hợp, có hiệu quả; phát huy hơn nữa hoạt động của các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, đội tuyên truyền măng non, phát thanh thanh niên, phát thanh măng non... trong việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng-chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em; lồng ghép với các loại hình hoạt động, sinh hoạt hè, sinh hoạt văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại nơi công cộng, khu dân cư.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, báo cáo hoạt động của các cơ sở kinh doanh hồ bơi trên địa bàn; tạm dừng hoạt động và đề xuất giải pháp xử lý các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện theo quy định; phân công thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ chăm sóc trẻ em phụ trách từng thôn, làng, tổ dân phố kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước và các nguy cơ mất an toàn khác tại địa bàn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu nếu có trường hợp trẻ em không may tử vong do đuối nước xảy ra.

Đặc biệt, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đối với những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích đóng góp trong công tác phòng-chống tai nạn thương tích, trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với trẻ bị đuối nước. Ngoài ra, nhân rộng những sáng kiến hay, mô hình hiệu quả, những đóng góp có ý nghĩa cho công tác phòng-chống tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương.