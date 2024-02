Đak Đoa: Bắt giữ đối tượng cướp tài sản

(GLO)- Do cần tiền tiêu xài, đối tượng Trần Minh Trung (SN 2005, trú tại thôn 2, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vào tiệm tạp hóa vờ chuyển tiền qua tài khoản để đổi lấy tiền mặt. Lợi dụng sơ hở, đối tượng này đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 6-2, chị N.T.T. (trú tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) đang bán hàng tại quán tạp hóa của gia đình thì có 1 nam thanh niên vào quán xin được chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để đổi lấy tiền mặt sử dụng. Thấy vậy, chị T. đồng ý thì đối tượng này nói đã chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của chị T..

Tin tưởng, chị T., chuẩn bị lấy tiền ra đưa thì bất ngờ bị đối tượng rút dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chị T. để cướp tài sản. Khi chị T. chống trả và hô hoán mọi người cứu giúp thì đối tượng này nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa tiến hành điều tra, truy xét và phối hợp người dân trên địa bàn để nắm thông tin đối tượng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện Đak Đoa đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Minh Trung. Tại cơ quan Công an, đối tượng Trung khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trung để điều tra về hành vi cướp tài sản.