Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang TP. Pleiku giai đoạn 2019-2024

Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong lực lượng vũ trang toàn tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku; Đại tá Lê Tuấn Hiền-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh; các anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố; Ban Chỉ huy quân sự 16 huyện, thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 22 xã, phường; Chỉ huy 20 đơn vị Tự vệ; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua trong lực lượng vũ trang thành phố.

5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng vũ trang thành phố đã trở thành động lực to lớn, tạo nên sức bật mới để các cơ quan, đơn vị phát huy nội lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Pleiku ngày càng phát triển.

Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố luôn gắn kết chặt chẽ với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ, trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị. Hàng năm, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Quân sự thành phố đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng.

Đại hội đã thảo luận nêu bật kết quả của các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng và trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2019 đến 2023.