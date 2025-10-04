Cruiser AMT 125 - Mẫu chopper giá rẻ cho người mới chơi xe

(GLO)- Đầu tháng 10, hãng WMoto chính thức giới thiệu mẫu xe Cruiser AMT 125 phiên bản mới tại thị trường Malaysia, một mẫu xe đẹp mỹ mãn nhưng giá chỉ ngang Vision.

Nếu bạn từng mơ ước sở hữu một chiếc mô tô phong cách chopper đậm chất Mỹ mà vẫn e dè vì giá cả, thì Cruiser AMT 125 của WMoto vừa ra mắt tại Malaysia sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc. Với mức giá chỉ khoảng 5.988 ringgit, tức gần 37,4 triệu đồng, mẫu xe này thậm chí còn rẻ ngang một chiếc Honda Vision - điều hiếm thấy trong phân khúc mô tô chopper.

Ngoại hình đậm chất chơi, giá thì “hạt dẻ”

Không cần chi nhiều tiền, người dùng vẫn có thể sở hữu một mẫu xe với thiết kế đậm chất cruiser cổ điển. Cruiser AMT 125 mang dáng vẻ bệ vệ đặc trưng, với yên xe thấp, ghi-đông rộng và tư thế ngồi thoải mái - tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, dễ khiến người ta liên tưởng tới những chiếc chopper cơ bắp trên đất Mỹ.

Điều làm nên sự “gần gũi” của chiếc xe này không chỉ là thiết kế, mà còn là giá bán rất dễ tiếp cận. Với mức giá dưới 40 triệu đồng, nó phù hợp với cả những người mới bắt đầu bước chân vào thế giới mô tô phân khối lớn.

Động cơ nhỏ gọn, đủ dùng cho người mới

Dưới lớp vỏ chopper đầy phong cách, Cruiser AMT 125 được trang bị động cơ 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng gió, dùng phun xăng điện tử EFI. Công suất đạt 7,77 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn 8,8 Nm tại 6.000 vòng/phút - những con số đủ để phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị hoặc đi tour ngắn cuối tuần.

Điểm đáng chú ý là xe sử dụng hộp số tự động, truyền động bằng xích và tích hợp ly hợp ly tâm ướt, giúp người lái không cần thao tác côn tay - một ưu điểm lớn với người chưa quen điều khiển xe côn truyền thống.

Thiết kế thân thiện, dễ làm quen

Với chiều cao yên chỉ 680 mm, Cruiser AMT 125 là lựa chọn lý tưởng cho những ai có vóc dáng nhỏ nhắn. Trọng lượng xe 119 kg, bình xăng 6 lít và thiết kế tổng thể gọn gàng càng làm tăng tính linh hoạt khi di chuyển trong thành phố đông đúc.

Về hệ thống treo, xe dùng phuộc ống lồng trước hành trình 130 mm, giảm xóc đơn phía sau hành trình 30 mm - vừa đủ để xử lý tốt các điều kiện đường phố thông thường.

Trang bị ổn, nhưng còn thiếu điểm an toàn

Dù có mức giá thấp, Cruiser AMT 125 vẫn được trang bị phanh đĩa trước sau (đường kính 220 mm và 200 mm tương ứng). Tuy nhiên, xe lại không có ABS hay CBS - điểm có thể khiến những người dùng kỹ tính hơn đắn đo khi chọn lựa, đặc biệt là khi so với các mẫu xe tay ga phổ thông hiện nay.

Bù lại, hệ thống chiếu sáng LED toàn xe giúp tăng độ sáng và độ hiện đại cho ngoại hình. Bảng đồng hồ kết hợp analog và kỹ thuật số cung cấp đầy đủ thông tin, dễ quan sát. Một chi tiết nhỏ nhưng hữu ích là gác chân phụ có thể gập lại, thuận tiện khi không sử dụng.

Với mức giá hấp dẫn, thiết kế ấn tượng và những trang bị đủ dùng, WMoto Cruiser AMT 125 là một lựa chọn cực kỳ phù hợp cho những người muốn “chơi xe” mà không cần đầu tư quá nhiều. Dù còn thiếu một vài tính năng an toàn cao cấp, mẫu xe này vẫn là một khởi đầu hoàn hảo cho hành trình khám phá thế giới chopper.

WMoto Cruiser AMT 125 2025 hiện có ba màu sắc để lựa chọn gồm Xanh lục, Kem và Đen.