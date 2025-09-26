Hero Destini 110 mới ra mắt: Thách thức Honda Vision

(GLO)- Hero Destini 110 mới tại Ấn Độ mang vẻ đẹp mới, giá cạnh tranh, phiên bản đa dạng, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision trong phân khúc xe tay ga .

Nhà sản xuất xe máy Ấn Độ Hero MotoCorp vừa giới thiệu mẫu xe tay ga gia đình Hero Destini 110 mới tại thị trường nội địa. Mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản: VX Cast Drum dùng phanh tang trống trước và ZX Cast Disc trang bị phanh đĩa trước.

Giá bán 2 phiên bản lần lượt là 72.000 Rs và 79.000 Rs (tương đương khoảng 21,4 triệu đồng và 23,5 triệu đồng), tức chỉ ngang ngửa với giá một chiếc Honda Wave Alpha tại Việt Nam - mức giá được đánh giá khá hấp dẫn cho một mẫu xe tay ga.

Ở phiên bản Destini 110 VX Cast Drum, khách hàng có thể lựa chọn các màu Trắng Eternal White, Xám Matt Steel Grey và Xanh Nexus Blue. Trong khi đó, bản ZX Cast Disc lại đi kèm những màu sắc trẻ trung hơn như Xám Aqua Grey, Xanh Nexus Blue và Đỏ Groovy Red. Ngoài sự khác biệt ở phanh trước và bảng màu, các trang bị và tính năng khác trên cả hai phiên bản đều giống nhau.

Về thông số, Hero Destini 110 mới sở hữu chiều dài tổng thể 1.859 mm, chiều cao 1.125 mm, chiều dài cơ sở 1.302 mm, chiều cao yên ở mức 770 mm và khoảng sáng gầm 162 mm.

Bản phanh đĩa có chiều rộng 703 mm, trong khi bản phanh tang trống hẹp hơn đôi chút ở mức 697 mm. Trọng lượng không tải 114 kg giúp xe dễ điều khiển với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Về thiết kế, Destini 110 gần như mang phong cách tương tự mẫu Destini 125, với các chi tiết như ốp đèn pha, yếm, ốp hông hay phần đuôi xe. Xe được trang bị đèn pha LED projector và đèn hậu LED, cải thiện khả năng chiếu sáng và mang lại vẻ hiện đại.

Ngoại hình thêm phần cao cấp nhờ các tấm ốp kim loại và những chi tiết mạ crôm ở yếm, ốp hông và khu vực gần đèn hậu. Với thiết kế gọn gàng, mẫu xe này phù hợp cả với khách hàng trẻ tuổi độc thân lẫn người dùng gia đình.

Trang bị khung gầm của Hero Destini 110 gồm vành hợp kim 12 inch, kết hợp lốp không săm 90/90-12 cho bánh trước và 100/80-12 cho bánh sau.

Hệ thống treo khá cơ bản với phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau, tương tự như trên Honda Vision hay LEAD. Dù bản VX và ZX có phanh trước khác nhau, cả hai đều sử dụng phanh sau dạng tang trống. Để tăng cường an toàn, xe tích hợp hệ thống phanh kết hợp (CBS) theo tiêu chuẩn.

Cung cấp sức mạnh cho Destini 110 là khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 110,9cc, làm mát bằng không khí, vốn được dùng chung với mẫu Xoom 110. Động cơ này sản sinh công suất 8,15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,7 Nm. Theo công bố từ Hero, mức tiêu hao nhiên liệu đạt 56,2 km/lít (tương đương 1,77 lít/100 km), khá tiết kiệm trong phân khúc xe ga 110cc.

Dung tích bình xăng của xe là 5,3 lít, đủ đáp ứng cho những hành trình dài mà không cần dừng tiếp nhiên liệu quá nhiều. Ngoài ra, Hero cũng trang bị công nghệ i3S (Idle Stop-Start System) – hệ thống tạm dừng động cơ khi xe đứng yên, giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Chỉ cần vặn ga, động cơ sẽ khởi động lại ngay lập tức, mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng.