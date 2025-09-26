Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Hero Destini 110 mới ra mắt: Thách thức Honda Vision

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Hero Destini 110 mới tại Ấn Độ mang vẻ đẹp mới, giá cạnh tranh, phiên bản đa dạng, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision trong phân khúc xe tay ga.

Nhà sản xuất xe máy Ấn Độ Hero MotoCorp vừa giới thiệu mẫu xe tay ga gia đình Hero Destini 110 mới tại thị trường nội địa. Mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản: VX Cast Drum dùng phanh tang trống trước và ZX Cast Disc trang bị phanh đĩa trước.

glo-hero-destini-110-6.jpg

Giá bán 2 phiên bản lần lượt là 72.000 Rs và 79.000 Rs (tương đương khoảng 21,4 triệu đồng và 23,5 triệu đồng), tức chỉ ngang ngửa với giá một chiếc Honda Wave Alpha tại Việt Nam - mức giá được đánh giá khá hấp dẫn cho một mẫu xe tay ga.

Ở phiên bản Destini 110 VX Cast Drum, khách hàng có thể lựa chọn các màu Trắng Eternal White, Xám Matt Steel Grey và Xanh Nexus Blue. Trong khi đó, bản ZX Cast Disc lại đi kèm những màu sắc trẻ trung hơn như Xám Aqua Grey, Xanh Nexus Blue và Đỏ Groovy Red. Ngoài sự khác biệt ở phanh trước và bảng màu, các trang bị và tính năng khác trên cả hai phiên bản đều giống nhau.

glo-hero-destini-110-3.jpg

Về thông số, Hero Destini 110 mới sở hữu chiều dài tổng thể 1.859 mm, chiều cao 1.125 mm, chiều dài cơ sở 1.302 mm, chiều cao yên ở mức 770 mm và khoảng sáng gầm 162 mm.

Bản phanh đĩa có chiều rộng 703 mm, trong khi bản phanh tang trống hẹp hơn đôi chút ở mức 697 mm. Trọng lượng không tải 114 kg giúp xe dễ điều khiển với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

glo-hero-destini-110-8.jpg

Về thiết kế, Destini 110 gần như mang phong cách tương tự mẫu Destini 125, với các chi tiết như ốp đèn pha, yếm, ốp hông hay phần đuôi xe. Xe được trang bị đèn pha LED projector và đèn hậu LED, cải thiện khả năng chiếu sáng và mang lại vẻ hiện đại.

Ngoại hình thêm phần cao cấp nhờ các tấm ốp kim loại và những chi tiết mạ crôm ở yếm, ốp hông và khu vực gần đèn hậu. Với thiết kế gọn gàng, mẫu xe này phù hợp cả với khách hàng trẻ tuổi độc thân lẫn người dùng gia đình.

glo-hero-destini-110-2.jpg

Trang bị khung gầm của Hero Destini 110 gồm vành hợp kim 12 inch, kết hợp lốp không săm 90/90-12 cho bánh trước và 100/80-12 cho bánh sau.

Hệ thống treo khá cơ bản với phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau, tương tự như trên Honda Vision hay LEAD. Dù bản VX và ZX có phanh trước khác nhau, cả hai đều sử dụng phanh sau dạng tang trống. Để tăng cường an toàn, xe tích hợp hệ thống phanh kết hợp (CBS) theo tiêu chuẩn.

glo-hero-destini-110-7.jpg
glo-hero-destini-110-4.jpg

Cung cấp sức mạnh cho Destini 110 là khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 110,9cc, làm mát bằng không khí, vốn được dùng chung với mẫu Xoom 110. Động cơ này sản sinh công suất 8,15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,7 Nm. Theo công bố từ Hero, mức tiêu hao nhiên liệu đạt 56,2 km/lít (tương đương 1,77 lít/100 km), khá tiết kiệm trong phân khúc xe ga 110cc.

Dung tích bình xăng của xe là 5,3 lít, đủ đáp ứng cho những hành trình dài mà không cần dừng tiếp nhiên liệu quá nhiều. Ngoài ra, Hero cũng trang bị công nghệ i3S (Idle Stop-Start System) – hệ thống tạm dừng động cơ khi xe đứng yên, giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Chỉ cần vặn ga, động cơ sẽ khởi động lại ngay lập tức, mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Top 5 "xe tổng tài" đẳng cấp tại Việt Nam

Top 5 "xe tổng tài" đẳng cấp tại Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở phân khúc xe phổ thông, thị trường xe hạng sang tại Việt Nam ngày càng sôi động, phản ánh mức sống và thu nhập ngày càng cải thiện của người dân. Nhiều thương hiệu xe sang, thậm chí siêu sang, đã chính thức hiện diện nhằm phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu.

Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện mini N-One e tại thị trường Nhật Bản. Đây là chiếc kei car điện đầu tiên của hãng hướng đến khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của Honda, khác biệt với mẫu N-VAN e vốn tập trung cho mục đích thương mại.

Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500 giá 30 triệu, thiết kế hiện đại

Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500: Thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô, giá chỉ 30 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau thành công của mẫu EZZY ra mắt hồi tháng 6, thương hiệu xe điện Đài Loan Gogoro tiếp tục trình làng EZZY 500 - mẫu xe máy điện mới sở hữu thiết kế bắt mắt cùng loạt công nghệ cao cấp thường chỉ thấy trên ô tô, nhưng lại có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Tại sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh? Câu chuyện công nghệ, thị trường

Vì sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ từ động cơ đốt trong sang xe điện (EV). Sự chuyển đổi này không chỉ thúc đẩy làn sóng điện khí hóa mà còn khơi mào một cuộc đua khốc liệt về công nghệ pin - yếu tố then chốt quyết định giá thành và hiệu quả của xe điện.

Yamaha Fino Final Edition, mẫu xe tay ga đặc biệt từ Thái Lan, chuẩn bị ra mắt Việt Nam trong tháng 10

Yamaha Fino Final Edition - Bản đặc biệt siêu đẹp sắp cập bến Việt Nam, “ngang cơ” SH Mode

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Một mẫu xe tay ga đặc biệt đến từ Yamaha vừa được giới thiệu tại Thái Lan và chuẩn bị có mặt tại Việt Nam ngay trong tháng 10 tới. Dù chỉ là phiên bản kỷ niệm, Yamaha Fino Final Edition đang tạo nên sức hút lớn nhờ thiết kế ấn tượng và loạt trang bị cao cấp không thua kém Honda SH Mode.

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam vừa hé lộ kế hoạch ra mắt loạt xe đời mới trong một sự kiện đặc biệt tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 13/9 tới. Trong hình ảnh "nhá hàng", hãng cho thấy sẽ có ít nhất 3 mẫu xe mới được giới thiệu, trong đó một mẫu đã xuất hiện thêm hình ảnh chi tiết hơn.

null