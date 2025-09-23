Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xe ga cổ điển đẹp trang nhã giá dưới 25 triệu đồng

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Khám phá Moda Moca 2025 - mẫu xe ga cổ điển đến từ Malaysia với thiết kế sang trọng, trang nhã nhưng giá chỉ 24,9 triệu đồng, phù hợp với ngân sách người tiêu dùng Việt. 

glo-xe-ga-co-dien-1.jpg

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Moda Moca 2025 gây ấn tượng với phong cách thiết kế cổ điển đậm chất châu Âu. Xe sở hữu cụm đèn pha tròn đặc trưng, kính chắn gió cao, thân xe bo cong mềm mại và phần đuôi xe nở hậu đầy quyến rũ - tất cả tạo nên một tổng thể thanh lịch, nhẹ nhàng và đậm chất thơ.

glo-xe-ga-co-dien-7.jpg

Xe có chiều cao yên chỉ 738 mm, rất thân thiện với vóc dáng người dùng Đông Nam Á, đặc biệt là phái nữ. Trọng lượng xe cũng khá nhẹ - chỉ 89 kg, kết hợp cùng sàn để chân phẳng rộng rãi, giúp việc điều khiển xe trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, nhất là trong đô thị đông đúc.

glo-xe-ga-co-dien-2.jpg

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, Moca 2025 vẫn được trang bị đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ thông số vận hành như tốc độ, mức xăng, quãng đường, v.v. - một điểm cộng lớn trong tầm giá dưới 25 triệu đồng.

glo-xe-ga-co-dien-4.jpg

Về động cơ, Moda Moca 2025 sử dụng cỗ máy xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 108 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (EFI). Xe đạt chuẩn khí thải Euro 4, cho công suất tối đa 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 8,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và dây đai truyền động.

glo-xe-ga-co-dien-3.jpg

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau, đảm bảo độ êm ái khi di chuyển. Phanh trước là phanh đĩa thủy lực, trong khi phanh sau sử dụng phanh tang trống, vừa đủ cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ không chỉ tiết kiệm điện mà còn nâng cao độ bền và khả năng chiếu sáng khi di chuyển ban đêm.

glo-xe-ga-co-dien-5.jpg
Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

(GLO)- Chiếc xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam - Neo’s - đang được giảm giá mạnh chưa từng có, lên tới gần 20 triệu đồng. Động thái này khiến giá bán thực tế của xe chỉ còn khoảng 33-34 triệu đồng, ngang các mẫu xe tay ga phổ thông, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho người dùng.

Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500 giá 30 triệu, thiết kế hiện đại

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau thành công của mẫu EZZY ra mắt hồi tháng 6, thương hiệu xe điện Đài Loan Gogoro tiếp tục trình làng EZZY 500 - mẫu xe máy điện mới sở hữu thiết kế bắt mắt cùng loạt công nghệ cao cấp thường chỉ thấy trên ô tô, nhưng lại có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Tại sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh? Câu chuyện công nghệ, thị trường

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ từ động cơ đốt trong sang xe điện (EV). Sự chuyển đổi này không chỉ thúc đẩy làn sóng điện khí hóa mà còn khơi mào một cuộc đua khốc liệt về công nghệ pin - yếu tố then chốt quyết định giá thành và hiệu quả của xe điện.

Yamaha Fino Final Edition, mẫu xe tay ga đặc biệt từ Thái Lan, chuẩn bị ra mắt Việt Nam trong tháng 10

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Một mẫu xe tay ga đặc biệt đến từ Yamaha vừa được giới thiệu tại Thái Lan và chuẩn bị có mặt tại Việt Nam ngay trong tháng 10 tới. Dù chỉ là phiên bản kỷ niệm, Yamaha Fino Final Edition đang tạo nên sức hút lớn nhờ thiết kế ấn tượng và loạt trang bị cao cấp không thua kém Honda SH Mode.

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam vừa hé lộ kế hoạch ra mắt loạt xe đời mới trong một sự kiện đặc biệt tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 13/9 tới. Trong hình ảnh "nhá hàng", hãng cho thấy sẽ có ít nhất 3 mẫu xe mới được giới thiệu, trong đó một mẫu đã xuất hiện thêm hình ảnh chi tiết hơn.

Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Chiếc xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam - Neo’s - đang được giảm giá mạnh chưa từng có, lên tới gần 20 triệu đồng. Động thái này khiến giá bán thực tế của xe chỉ còn khoảng 33-34 triệu đồng, ngang các mẫu xe tay ga phổ thông, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho người dùng.

