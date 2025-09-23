Xe ga cổ điển đẹp trang nhã giá dưới 25 triệu đồng

(GLO)- Khám phá Moda Moca 2025 - mẫu xe ga cổ điển đến từ Malaysia với thiết kế sang trọng, t rang nhã nhưng giá chỉ 24,9 triệu đồng, phù hợp với ngân sách người tiêu dùng Việt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Moda Moca 2025 gây ấn tượng với phong cách thiết kế cổ điển đậm chất châu Âu. Xe sở hữu cụm đèn pha tròn đặc trưng, kính chắn gió cao, thân xe bo cong mềm mại và phần đuôi xe nở hậu đầy quyến rũ - tất cả tạo nên một tổng thể thanh lịch, nhẹ nhàng và đậm chất thơ.

Xe có chiều cao yên chỉ 738 mm, rất thân thiện với vóc dáng người dùng Đông Nam Á, đặc biệt là phái nữ. Trọng lượng xe cũng khá nhẹ - chỉ 89 kg, kết hợp cùng sàn để chân phẳng rộng rãi, giúp việc điều khiển xe trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, nhất là trong đô thị đông đúc.

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, Moca 2025 vẫn được trang bị đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ thông số vận hành như tốc độ, mức xăng, quãng đường, v.v. - một điểm cộng lớn trong tầm giá dưới 25 triệu đồng.

Về động cơ, Moda Moca 2025 sử dụng cỗ máy xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 108 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (EFI). Xe đạt chuẩn khí thải Euro 4, cho công suất tối đa 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 8,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và dây đai truyền động.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau, đảm bảo độ êm ái khi di chuyển. Phanh trước là phanh đĩa thủy lực, trong khi phanh sau sử dụng phanh tang trống, vừa đủ cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ không chỉ tiết kiệm điện mà còn nâng cao độ bền và khả năng chiếu sáng khi di chuyển ban đêm.