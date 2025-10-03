Xe máy điện Việt tạo tiếng vang quốc tế, nhận “cơn mưa lời khen” từ báo Anh

(GLO)- Mới đây, chuyên trang mô tô danh tiếng RideApart (Anh Quốc) đã dành nhiều nhận xét tích cực cho mẫu xe mô tô điện Nuen NS-1 - sản phẩm của startup Việt Nuen Moto, giới chuyên môn quốc tế xem đây là sự kết hợp hài hòa giữa chất cổ điển và công nghệ hiện đại.

Theo RideApart, “Nuen NS-1 là một mẫu naked bike điện tối giản, không cầu kỳ, mang đậm tính biểu tượng trong thiết kế và cách tiếp cận hiện đại”. Ngôn ngữ thiết kế của NS-1 khiến người yêu xe không khỏi liên tưởng đến các huyền thoại mô tô như Suzuki SV650 ở phần đèn pha tròn, hay Ducati Scrambler ở thân xe tối giản. Tư thế lái thẳng mang đến dáng vẻ khỏe khoắn, đậm chất cổ điển.

Tuy nhiên, Nuen Moto không hề sa vào lối thiết kế sao chép. Khung nhôm, các mảng ốp góc cạnh, mâm đúc hợp kim cùng tỷ lệ thân xe cân đối tạo nên một tổng thể hiện đại, phóng khoáng. Đây là chiếc xe được thiết kế để tôn vinh tinh thần mô tô cổ điển, nhưng vẫn “nói tiếng nói của tương lai”.

Không chỉ có ngoại hình thu hút, NS-1 còn được trang bị sức mạnh đáng gờm trong phân khúc. Xe sử dụng động cơ điện công suất 32 mã lực, mô-men xoắn 190 Nm, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và tốc độ tối đa lên tới 130 km/h.

Về khả năng di chuyển, NS-1 có thể hoạt động liên tục 200 km trong môi trường đô thị, và đạt tối đa 245 km nếu vận hành ở chế độ tiết kiệm. Thời gian sạc cũng khá linh hoạt - chỉ 2,5 giờ với bộ sạc tiêu chuẩn để sạc từ 20% lên 80%, hoặc 45 phút với sạc nhanh DC.

Xe còn sở hữu loạt công nghệ hiện đại như: Phanh ABS 2 kênh, cruise control (ga tự động), nhiều chế độ lái tùy chọn, kết nối Bluetooth, chức năng số lùi, màn hình LCD đơn sắc tinh tế.

Việc bố trí cụm pin thấp giúp xe có trọng tâm tốt, mang lại cảm giác lái linh hoạt, ổn định, đặc biệt hữu dụng trong điều kiện đô thị đông đúc hay đường gồ ghề.

Điểm nổi bật khác của NS-1 là khả năng vận hành ở địa hình nhẹ. Với lốp đôi thể thao 17 inch, xe có thể di chuyển tốt trên sỏi đá, cỏ và thậm chí là cát. Đặc biệt, xe đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép lội nước ở độ sâu gần 50 cm trong 30 phút, mở rộng khả năng di chuyển trong điều kiện khắc nghiệt.

Phiên bản đặc biệt Founder’s Edition được nâng cấp với phuộc Öhlins, phanh Brembo - những thương hiệu hàng đầu trong ngành xe mô tô - trong khi bản tiêu chuẩn vẫn được trang bị phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc đơn phía sau.

Hiện Nuen NS-1 đang được chào bán tại Việt Nam với mức giá 220 triệu đồng cho bản Founder’s Edition. Đặc biệt, trong thời gian ưu đãi, mức giá được giảm còn 190 triệu đồng - con số rất cạnh tranh nếu so với các mô tô điện đến từ châu Âu có cùng phân khúc và trang bị.

Sự xuất hiện và được báo quốc tế ghi nhận của Nuen NS-1 không chỉ là thành công riêng của Nuen Moto, mà còn là tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp xe điện Việt Nam. Một sản phẩm thiết kế đẹp, hiệu năng cao, công nghệ hiện đại và giá bán hợp lý - NS-1 đang chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những chiếc mô tô điện mang đẳng cấp toàn cầu.