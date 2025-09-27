Suzuki thay đổi logo sau 20 năm, gia nhập “làn sóng phẳng” của ngành ô tô

(GLO)- Sau hai thập kỷ giữ nguyên thiết kế, Suzuki chính thức làm mới hình ảnh thương hiệu với phiên bản logo phẳng hiện đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển.

Hãng xe Nhật Bản Suzuki vừa công bố mẫu logo mới - một phiên bản được làm phẳng hoàn toàn của biểu tượng chữ "S" trứ danh, vốn đã gắn liền với thương hiệu từ năm 1958. Đây là lần thay đổi logo đầu tiên kể từ năm 2003, đưa Suzuki trở thành cái tên mới nhất tham gia xu hướng thiết kế "phẳng hóa" đang lan rộng trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Làm mới nhưng vẫn giữ bản sắc

Logo mới vẫn giữ nguyên hình dáng đặc trưng của chữ "S", nhưng được tinh chỉnh với bề mặt phẳng, các đường viền mảnh hơn và loại bỏ hoàn toàn lớp mạ chrome bóng. Thay vào đó là màu bạc sáng với hiệu ứng nhôm mờ - vừa hiện đại vừa thân thiện hơn với môi trường, theo đại diện Suzuki.

Chủ tịch kiêm CEO Suzuki - ông Toshihiro Suzuki - cho biết: “Logo mới thể hiện cam kết của Suzuki trong việc ‘đặt mình vào vị trí khách hàng để tạo ra những sản phẩm có giá trị’ - điều luôn là cốt lõi của chúng tôi. Đồng thời, nó phản ánh quyết tâm đón nhận những thách thức trong kỷ nguyên mới.”

Dưới khẩu hiệu “By Your Side”, Suzuki định hướng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống hằng ngày của khách hàng, không chỉ là nhà sản xuất phương tiện mà còn là người đóng góp tích cực cho một tương lai bền vững.

Theo kịp xu hướng thiết kế toàn cầu

Việc chuyển đổi sang thiết kế logo 2D được cho là phù hợp với thời đại số, nơi người dùng tương tác với thương hiệu chủ yếu qua màn hình điện thoại và mạng xã hội. Các chuyên gia thiết kế đánh giá logo phẳng hiển thị rõ ràng hơn trên nền kỹ thuật số, đơn giản nhưng dễ nhận diện.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng kiểu thiết kế này khiến logo thiếu đi chiều sâu và sự hiện diện vật lý mạnh mẽ trong không gian thực.

Suzuki không đơn độc trong xu hướng này. Những năm gần đây, hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành ô tô như Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Renault, Peugeot hay thậm chí Aston Martin, Bentley và Lamborghini cũng đã đồng loạt làm phẳng logo để tái định vị thương hiệu trong thời đại mới.

Lộ diện lần đầu tại Japan Mobility Show 2025

Suzuki xác nhận logo mới sẽ được trình làng lần đầu trên các mẫu xe ý tưởng tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, diễn ra vào ngày 30/10 tới. Sau đó, logo sẽ được áp dụng dần trên toàn bộ dải sản phẩm toàn cầu.

Do tỷ lệ và hình dáng tổng thể không thay đổi, logo mới có thể dễ dàng lắp đặt trên các mẫu xe hiện tại mà không cần đợi đến vòng đời nâng cấp - một bước đi tiết kiệm và hợp lý về mặt sản xuất.

Mẫu xe mới nhất của Suzuki - chiếc SUV Victoris ra mắt tại Ấn Độ - có thể sẽ là một trong những dòng sản phẩm đầu tiên được gắn biểu tượng mới này.