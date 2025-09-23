Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Người dùng xe điện sắp “chia tay” nỗi lo thay pin tốn kém

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Từ ô tô, máy bay không người lái đến tàu thuyền, pin xe điện lithium-lưu huỳnh (Li-S) đang nổi lên như một giải pháp năng lượng sạch đầy tiềm năng, hứa hẹn thay thế pin lithium-ion truyền thống với chi phí thấp hơn và hiệu suất vượt trội.

Một trong những trở ngại lớn nhất của các loại pin xe điện thế hệ mới là chi phí sản xuất cao trong khi tuổi thọ còn hạn chế. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy đã đạt được bước đột phá trong việc cải tiến công nghệ pin Li-S, giúp khắc phục tình trạng xuống cấp nhanh chóng - yếu tố lâu nay cản trở quá trình thương mại hóa.

glo-pin-xe-dien-4.jpg
Phạm vi hoạt động luôn là mục tiêu mà ngành công nghệ pin xe điện tìm cách cải thiện.

Theo Norwegian SciTech News, nhóm nghiên cứu đã phát triển một lớp phủ siêu mỏng trong khuôn khổ dự án HiSep-II. Lớp phủ này hoạt động như một màng lọc giữa hai điện cực, ngăn chặn hiện tượng “hiệu ứng dịch chuyển” - khi các polysulfide lithium di chuyển giữa các cực gây mất dung lượng và giảm tuổi thọ pin. Kết quả, pin Li-S được cải tiến có thể kéo dài tuổi thọ gấp 5 lần so với trước đây, từ 200 chu kỳ lên đến 1.000 chu kỳ sạc/xả.

glo-pin-xe-dien-2.jpg
Các nhà nghiên cứu đang cải tiến công nghệ pin Li-S để sớm thương mại hóa cho xe điện.

Đáng chú ý, công nghệ mới giúp giảm trọng lượng pin khoảng 200 kg - một con số không nhỏ đối với ngành xe điện, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động và tăng hiệu suất sử dụng.

Dù HiSep-II chưa được tích hợp vào các mẫu ô tô điện hiện tại, nhưng các chuyên gia tin rằng việc thương mại hóa chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài ra, với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ này cũng dễ dàng mở rộng quy mô và ứng dụng cho các phương tiện khác như máy bay, thiết bị bay không người lái và tàu thuyền.

glo-pin-xe-dien-3.jpg
Công nghệ mới cũng có ý nghĩa cho ngành năng lượng mặt trời.

Đại diện nhóm nghiên cứu nhận định: “Pin lithium-lưu huỳnh là một giải pháp thay thế hấp dẫn, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tuổi thọ và độ ổn định cao.”

glo-pin-xe-dien-1.jpg
Vật liệu graphene hứa hẹn sẽ thay đổi ngành sản xuất pin xe điện.

Không chỉ Na Uy, các nhà khoa học tại Úc và Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ pin Li-S. Một số thử nghiệm gần đây tại Úc cho thấy khả năng sạc/xả dưới 5 phút - một cải tiến mang tính đột phá.

glo-pin-xe-dien-5.jpg
Nhiều pin xe điện thế hệ đầu tiên đã dần đến "tuổi thọ" cần thay thế.

Việc chuyển sang xe điện sử dụng pin Li-S không chỉ góp phần giảm khí thải mà còn giúp người dùng tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm cho chi phí nhiên liệu và bảo trì. Với những tiến bộ công nghệ liên tục, tương lai mà người dùng không còn lo “hao tiền” vì thay pin xe điện có thể đang đến rất gần.

