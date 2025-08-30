Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Các loại pin xe điện phổ biến và xu hướng mới nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Trong kỷ nguyên xe điện, pin được xem là “trái tim” của mỗi chiếc xe, quyết định trực tiếp đến hiệu suất vận hành, tuổi thọ cũng như giá trị của sản phẩm.

Hiện nay, chuỗi cung ứng pin toàn cầu đang phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc - quốc gia chiếm tới 85% sản lượng pin và kiểm soát khoảng 90% quy trình xử lý nguyên liệu thô.

glo-30825-2.jpg

Trước nguy cơ bị phụ thuộc quá mức, nhiều hãng xe và startup đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp pin thay thế với nguồn nguyên liệu dồi dào và chi phí thấp hơn.

Từ quá khứ đến hiện tại: Sự thống trị của pin lithium-ion

Trước khi pin lithium-ion trở thành tiêu chuẩn, các dòng hybrid như Toyota Prius chủ yếu sử dụng pin chì-axít hoặc nickel-metal hydride (Ni-MH). Tuy nhiên, hai công nghệ này nhanh chóng lộ rõ điểm yếu khi không thể đáp ứng yêu cầu về công suất, kích thước và độ bền cho xe điện hiện đại.

glo-30825-1.jpg

Sự xuất hiện của pin lithium-ion đã thay đổi cục diện, nhờ khả năng tích trữ năng lượng lớn, sạc nhanh và thiết kế nhỏ gọn. Dù vậy, công nghệ này vẫn tồn tại những điểm yếu như chi phí cao, trọng lượng lớn và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

Hai hướng phát triển chính của pin lithium-ion

glo-30825-6.jpg

Hiện tại, có hai dòng pin lithium-ion phổ biến:

- Pin NMC (Nickel – Mangan – Cobalt): Có mật độ năng lượng cao, giúp xe di chuyển được quãng đường dài hơn. Tuy nhiên, pin này đắt đỏ do phụ thuộc vào cobalt – một nguyên liệu hiếm và gây tranh cãi về nguồn gốc khai thác.

- Pin LFP (Lithium – Sắt – Phốt phát): Rẻ hơn, an toàn và bền hơn, nhưng lại có mật độ năng lượng thấp, dẫn đến phạm vi hoạt động của xe bị hạn chế hơn so với pin NMC.

Hướng đi mới: Tìm kiếm sự thay thế bền vững

glo-30825-7.jpg

Để giảm chi phí và tránh phụ thuộc vào nguyên liệu hiếm, ngành công nghiệp xe điện đang mở rộng sang các công nghệ pin mới:

- Pin natri-ion: Được đánh giá cao nhờ chi phí thấp, an toàn và tuổi thọ tốt. Tuy nhiên, mật độ năng lượng còn hạn chế, chưa thể thay thế hoàn toàn pin lithium-ion trong ngắn hạn.

- Pin LNMO: Dự kiến được Renault thương mại hóa vào năm 2028, loại pin này hứa hẹn chi phí sản xuất thấp, hiệu suất cao và khả năng sạc đầy trong chưa đầy 15 phút.

- Pin lithium-lưu huỳnh: Có tiềm năng gấp đôi dung lượng so với pin lithium-ion, lại không cần cobalt hay nickel. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, ít nhất đến sau năm 2028 mới có thể thương mại hóa.

- Pin thể rắn: Được mệnh danh là “giấc mơ xe điện”, công nghệ này sử dụng chất điện phân rắn thay vì lỏng, giúp tăng mật độ năng lượng, giảm trọng lượng và tăng tính an toàn. Dù vậy, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở khâu sản xuất hàng loạt và chi phí.

Cuộc đua pin điện: Không chỉ là công nghệ mà còn là chiến lược toàn cầu

Sự đa dạng trong các hướng phát triển pin cho thấy rõ quyết tâm toàn cầu trong việc tối ưu hóa hiệu suất, kéo giảm chi phí và quan trọng nhất – thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Đây không đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà còn là một phần của chiến lược kinh tế và địa chính trị quan trọng trong tương lai ngành ô tô toàn cầu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại của Bộ Công an đã xuất hiện. Bên cạnh dàn ô tô chuyên dụng còn có mô tô đặc chủng thuộc lực lượng cảnh vệ - một phương tiện ấn tượng về mặt hình ảnh.

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Accord e:HEV 2025 tại Thái Lan - thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận phiên bản hybrid mới nhất của mẫu sedan hạng D này. Xe được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm Big Motor Sale, đánh dấu sự nâng cấp đáng chú ý về công nghệ và trang bị an toàn.

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

Geely tung ưu đãi lớn trong tháng 8: Coolray, Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, tặng quà hấp dẫn

Geely tung ưu đãi lớn trong tháng 8: Coolray, Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, tặng quà hấp dẫn

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Geely Việt Nam vừa chính thức triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8/2025 dành cho ba mẫu xe nổi bật: Geely Coolray, Monjaro và EX5. Đây là động thái đón đầu mùa cao điểm mua sắm ô tô tại Việt Nam, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng trên toàn quốc.

null