BMW triệu hồi hơn 331.000 xe toàn cầu: Nguy cơ cháy nổ và những hệ lụy lớn hơn một chiến dịch kỹ thuật

PHẠM NAM (Tổng hợp)

(GLO)- BMW - một biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Đức - vừa công bố triệu hồi hơn 331.000 xe trên toàn cầu do nguy cơ cháy nổ từ lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Sự việc đang gây chấn động không chỉ vì quy mô, mà còn vì những ảnh hưởng sâu rộng đến uy tín và chiến lược dài hạn của thương hiệu.

Lỗi kỹ thuật hiếm nhưng nguy hiểm

Theo thông báo từ BMW, nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là do nước có thể xâm nhập vào bộ khởi động, gây ăn mòn linh kiện và dẫn đến nguy cơ chập cháy động cơ. Dù đây là lỗi được đánh giá là hiếm gặp, nhưng tính chất của sự cố lại đặc biệt nghiêm trọng vì có thể đe dọa an toàn trực tiếp của người lái và hành khách.

glo-xe-o-to-bi-loi-4.jpg

Các dòng xe bị ảnh hưởng trải dài trên nhiều phân khúc, từ sedan như 330i, 530i, coupe thể thao 430i, đến các mẫu SUV phổ biến như X3 và X4. Đáng chú ý, một số phiên bản Toyota Supra đời 2020-2022 cũng nằm trong diện triệu hồi do dùng chung động cơ và linh kiện do BMW cung cấp.

Quy mô toàn cầu và chiến dịch hậu cần lớn chưa từng có

Tại Hoa Kỳ, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) xác nhận có gần 196.000 xe BMW cần được sửa chữa. Tại Đức, con số này là khoảng 136.000 xe, nâng tổng số xe bị ảnh hưởng trên toàn cầu vượt mốc 331.000 xe.

glo-xe-o-to-bi-loi-2.jpg

Để xử lý sự cố, BMW đang triển khai một chiến dịch hậu cần toàn cầu với quy mô lớn nhằm thay thế linh kiện tại các đại lý. Trong thời gian chờ sửa chữa, hãng và các cơ quan quản lý khuyến cáo khách hàng nên đỗ xe ngoài trời, tránh gần nhà hoặc các công trình kiến trúc để giảm thiểu rủi ro cháy nổ.

Cam kết và phản ứng từ BMW

BMW cho biết sẽ bắt đầu gửi thông báo chính thức đến các khách hàng bị ảnh hưởng từ giữa tháng 11, đồng thời cam kết hoàn tiền cho những ai đã tự sửa xe trước khi đợt triệu hồi diễn ra, sau khi xác minh thông tin.

glo-xe-o-to-bi-loi-1.jpg

Consumer Reports cũng đưa ra cảnh báo rõ ràng: “Chủ xe nên đỗ xe ngoài trời, cách xa nhà ở hoặc các công trình khác, và cần mang xe đến đại lý để được sửa chữa miễn phí càng sớm càng tốt.”

Không phải lần đầu và hệ lụy dài hạn

Đây không phải là lần đầu BMW đối mặt với một chiến dịch triệu hồi quy mô lớn. Năm 2024, hãng từng triệu hồi 1,5 triệu xe do lỗi hệ thống phanh liên quan đến nhà cung cấp Continental. Những sự cố liên tiếp trong thời gian ngắn đang đặt ra thách thức không nhỏ với uy tín thương hiệu cũng như tình hình tài chính của BMW - đặc biệt trong bối cảnh hãng đang nỗ lực chuyển mình sang mảng xe điện.

glo-coupe-the-thao-430i-2.jpg

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ ô tô, các hệ thống điện tử ngày càng phức tạp cũng đồng nghĩa với nguy cơ kỹ thuật tiềm ẩn cao hơn. Ngay cả những tập đoàn có quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cũng không miễn nhiễm với rủi ro này.

Thước đo cho niềm tin người tiêu dùng

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, độ tin cậy và khả năng phản ứng với khủng hoảng, cách BMW xử lý sự cố lần này sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với lòng tin của khách hàng.

glo-xe-o-to-bi-loi-3.jpg

Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến doanh số ngắn hạn, mà còn có thể đe dọa hình ảnh lâu dài của một thương hiệu xe sang trăm năm tuổi. Đây cũng là một lời nhắc nhở rằng, trong ngành công nghiệp ô tô hiện đại, an toàn kỹ thuật không chỉ là ưu tiên - mà là nền tảng không thể thỏa hiệp.

