Aprilia SR-GP Replica 175 hp-e: Xe ga thể thao giá ngang Honda Vision

(GLO)- Aprilia - thương hiệu xe Ý nổi tiếng - vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt SR-GP Replica 175 hp-e tại Ấn Độ. Mẫu xe ga thể thao này không chỉ có thiết kế lấy cảm hứng từ đường đua MotoGP mà còn sở hữu nhiều trang bị ấn tượng, vượt trội so với các đối thủ trong tầm giá.

Thiết kế đậm chất đường đua, lấy cảm hứng từ MotoGP

SR-GP Replica 175 hp-e được phát triển từ mẫu SR 175 hp-e ra mắt đầu năm 2025 - chiếc xe tay ga sở hữu mô-men xoắn cao nhất phân khúc. Phiên bản mới mang đậm dấu ấn thể thao với lớp sơn đen nhám toàn thân, nổi bật với bộ tem đặc biệt mô phỏng chiếc RS-GP 2025 của đội đua Aprilia Racing tại MotoGP.

Không dừng lại ở đó, xe còn được cá nhân hóa bằng số hiệu của hai tay đua nổi bật - đương kim vô địch thế giới Jorge Martin và tay đua tài năng Marco Bezzecchi. Bộ tem đỏ - tím năng động, kết hợp cùng các logo nhà tài trợ và logo Aprilia đặt ở nhiều vị trí, tạo nên diện mạo đầy hấp dẫn cho tín đồ tốc độ.

Tay nắm sau, cánh gió, và bộ vành 14 inch sơn đen, cùng viền đỏ nổi bật ở bánh trước càng tăng thêm vẻ thể thao. Ngoại hình của SR-GP Replica thực sự khác biệt trong phân khúc xe tay ga dưới 40 triệu đồng.

Hiệu năng vượt trội

Bên trong ngoại hình đậm chất đua là khối động cơ xylanh đơn 174,7cc, làm mát bằng gió, 3 van, sản sinh công suất 12,92 mã lực và mô-men xoắn 14,14 Nm - mức mô-men xoắn cao nhất trong phân khúc xe tay ga phổ thông hiện nay. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT, mang đến khả năng tăng tốc mượt mà và linh hoạt.

So với các đối thủ như Yamaha Aerox 155 hay Hero Xoom 160, Aprilia SR-GP Replica 175 hp-e cho cảm giác vận hành mạnh mẽ và thể thao hơn nhờ mô-men xoắn cao.

Khung sườn bằng thép chắc chắn, giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau có thể điều chỉnh, kết hợp với lốp bản lớn giúp xe dễ dàng xử lý cả trên đường phố lẫn những đoạn đường gồ ghề. Phanh đĩa trước có rãnh thoát nhiệt, phanh sau dạng tang trống và ABS một kênh là trang bị tiêu chuẩn - điểm cộng lớn trong tầm giá này.

Công nghệ hiện đại

Aprilia không quên đầu tư vào công nghệ với cụm đèn pha full LED, bao gồm cả đèn hậu và xi-nhan, giúp tối ưu hiệu quả chiếu sáng và tăng tính thẩm mỹ.

Xe được trang bị màn hình màu TFT với giao diện dễ thao tác, hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị. Người dùng có thể kết nối Bluetooth với ứng dụng Aprilia App, cho phép nhận cuộc gọi, nghe nhạc, điều hướng và truy cập dữ liệu hành trình. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp thống kê và phân tích phong cách lái xe, giúp người lái cải thiện kỹ năng điều khiển.

Giá bán hấp dẫn, tiệm cận xe ga phổ thông tại Việt Nam

Hiện tại, Aprilia SR-GP Replica 175 hp-e được mở bán tại Ấn Độ với giá 122.521 rupee - tương đương khoảng 36,5 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt. Mức giá này tiệm cận với Honda Vision, nhưng lại có thiết kế và trang bị vượt trội, sánh ngang thậm chí vượt qua cả SH160i ở một số khía cạnh.

Với hiệu năng mạnh mẽ, diện mạo thể thao đậm chất MotoGP và công nghệ hiện đại, Aprilia SR-GP Replica 175 hp-e hứa hẹn là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích sự khác biệt và cá tính trong thế giới xe tay ga phổ thông.