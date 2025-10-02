Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Subaru ra mắt SUV hybrid đầu tiên tại Đông Nam Á, trực tiếp thách thức Honda CR-V e:HEV

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Subaru Forester e-Boxer Hybrid 2026 chính thức trình làng tại Philippines, mở màn cho chiến lược chinh phục phân khúc SUV lai điện đầy sôi động trong khu vực. Mức giá khởi điểm từ 1,13 tỷ đồng.

Subaru vừa ghi dấu mốc quan trọng tại thị trường Đông Nam Á với sự kiện ra mắt mẫu SUV hybrid đầu tiên - Forester e-Boxer Hybrid 2026. Được giới thiệu tại Philippines, mẫu xe này không chỉ mở rộng dải sản phẩm thân thiện môi trường của Subaru, mà còn đánh tiếng cạnh tranh sòng phẳng với những cái tên đình đám như Honda CR-V e:HEV, Hyundai Tucson Hybrid và Toyota RAV4 Hybrid.

glo-suv-hybrid-1.jpg

Sức mạnh kép từ động cơ Boxer và công nghệ hybrid tiên tiến

Forester e-Boxer Hybrid sở hữu hệ truyền động lai gồm động cơ xăng Boxer 2.5L chu trình Atkinson (164 mã lực, 209 Nm) kết hợp cùng mô-tơ điện (122 mã lực, 276 Nm) và pin lithium-ion 1,1 kWh. Sức mạnh được truyền qua hộp số CVT Lineartronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical AWD - đặc sản kỹ thuật của Subaru.

Hệ thống hybrid cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện trong quãng đường ngắn, đồng thời tích hợp công nghệ phanh tái tạo năng lượng, giúp tối ưu hiệu suất nhiên liệu và giảm phát thải.

glo-suv-hybrid-3.jpg

Thiết kế mạnh mẽ, đậm chất SUV Nhật

Về ngoại hình, Forester 2026 mang đậm chất thể thao và hiện đại với thân xe dài 4.655 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.730 mm, cùng trục cơ sở 2.670 mm. Lưới tản nhiệt chia đôi mới mẻ, cụm đèn pha LED sắc nét tích hợp dải định vị ban ngày, đèn sương mù góc cản và cụm đèn hậu LED nối liền bằng thanh ngang màu đen tạo nên vẻ ngoài vững chãi.

Xe được trang bị mâm hợp kim 19 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, giá nóc và các trụ A, D sơn đen, tạo hiệu ứng thị giác "mái nổi" thời thượng.

Nội thất tiện nghi, đậm chất công nghệ

Không gian cabin của Forester e-Boxer Hybrid 2026 được thiết kế hướng đến người dùng với màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp, ghế ngồi bọc da (tùy chọn màu đen hoặc nâu) với thiết kế công thái học mang đến trải nghiệm lái dễ chịu.

Xe còn có loạt tiện ích nổi bật như: Điều hòa tự động hai vùng với cửa gió hàng ghế sau; Sạc không dây, cốp điện rảnh tay; mGhế sau gập 60:40, nhiều cổng USB cho cả hai hàng ghế.

An toàn chủ động với công nghệ EyeSight

Subaru trang bị cho Forester e-Boxer Hybrid gói an toàn chủ động EyeSight thế hệ mới, bao gồm hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái như: Phanh tự động tránh va chạm; kiểm soát hành trình thích ứng; hỗ trợ đánh lái khẩn cấp; cảnh báo lệch làn và xe phía trước khởi hành; tự động dừng xe khi tài xế mất tập trung; đèn pha thích ứng và kiểm soát bướm ga an toàn.

glo-suv-hybrid-2.jpg

Giá bán và kỳ vọng thị trường

Tại Philippines, Subaru Forester e-Boxer Hybrid 2026 có giá bán từ 2.498.000 PHP (tương đương khoảng 1,13 tỷ đồng), đi kèm 11 tùy chọn màu sơn. Với sự kết hợp giữa công nghệ hybrid, thiết kế thể thao và hệ thống an toàn hiện đại, Subaru đặt nhiều kỳ vọng vào việc tạo dấu ấn mạnh mẽ trong phân khúc SUV hybrid đang phát triển nhanh tại Đông Nam Á.

