Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Kia Carnival Hybrid - Xe 7 chỗ cao cấp dẫn đầu xu hướng xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển, Kia Carnival đã trở thành biểu tượng của sự thành công và đẳng cấp trong phân khúc xe 7 chỗ cao cấp cỡ lớn tại Việt Nam.

Với phiên bản mới - Kia New Carnival Hybrid, thương hiệu Hàn Quốc một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong khi kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, tiện nghi chuẩn thương gia và công nghệ vận hành xanh thân thiện với môi trường.

glo-kia-carnival-hybrid-1.jpg

Thiết kế đẳng cấp - Không gian thương gia đích thực

Kể từ khi ra mắt, Kia Carnival đã chinh phục hơn 25.000 khách hàng Việt, trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc nhờ thiết kế hiện đại, tiện nghi vượt trội và không gian rộng rãi. Phiên bản Hybrid mới nhất tiếp tục kế thừa và nâng tầm những giá trị đó, mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, Carnival Hybrid sở hữu ngôn ngữ thiết kế tinh tế, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, bề thế. Không gian nội thất mang phong cách thương gia với cấu hình 7 chỗ, nổi bật là hàng ghế 2 dạng VIP tích hợp tính năng sưởi, làm mát và chế độ thư giãn kèm bệ đỡ chân, mang lại sự thoải mái tối đa trên mọi hành trình.

Bên cạnh đó, cửa trượt điện thông minh không chỉ tăng tính tiện dụng khi ra/vào xe mà còn tạo nên phong thái chuyên nghiệp, lịch lãm - một điểm cộng lớn cho giới doanh nhân thường xuyên di chuyển.

glo-kia-carnival-hybrid-2.jpg

Tiện nghi hiện đại - Kết nối không giới hạn

Không gian nội thất của Kia New Carnival Hybrid được chăm chút kỹ lưỡng với hàng loạt trang bị hiện đại, đồng bộ theo xu hướng mới: Cặp màn hình cong Panoramic kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto; hệ thống âm thanh vòm cao cấp Bose 12 loa; điều hòa 3 vùng độc lập với bảng điều khiển cảm ứng hiện đại; cửa gió riêng cho hàng ghế thứ 3, đảm bảo luồng khí mát được phân bổ đồng đều trong khoang xe.

Mọi tiện nghi trên xe đều hướng đến việc tối ưu trải nghiệm của cả người lái lẫn hành khách - từ sự thoải mái cho đến khả năng kết nối và giải trí không giới hạn.

glo-kia-carnival-hybrid-3.jpg

Vận hành xanh - Mạnh mẽ và êm ái vượt mong đợi

Dưới nắp capo của Carnival Hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6L và động cơ điện, tạo ra công suất tổng lên đến 242 mã lực. Hệ truyền động hybrid không chỉ giúp xe vận hành mượt mà, êm ái - đặc biệt khi khởi động hoặc di chuyển ở tốc độ thấp - mà còn mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải đáng kể.

Đi kèm với đó là hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0, công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC, giúp Carnival Hybrid trở thành một trong những mẫu xe an toàn và thông minh bậc nhất trong phân khúc.

Khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Không chỉ được người dùng Việt tin chọn, Kia New Carnival Hybrid còn nhận được sự công nhận từ các tổ chức quốc tế uy tín: “Xe gia đình tốt nhất năm 2025” và “Xe hybrid tốt nhất năm 2025” do tạp chí Parents (Mỹ) bình chọn; chứng nhận an toàn 5 sao từ tổ chức ANCAP tại Australia và New Zealand.

Giá trị vượt mong đợi - Hậu mãi tận tâm

Tại Việt Nam, Kia New Carnival Hybrid được phân phối bởi THACO AUTO với chính sách bảo hành lên đến 7 năm hoặc 150.000 km cho pin Lithium-ion Polymer, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

glo-kia-carnival-hybrid-4.jpg

Ngoài ra, với hệ thống hơn 100 showroom và đại lý Kia trên toàn quốc, khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn toàn cầu. Hiện tại, Carnival Hybrid được chào bán với mức giá sau ưu đãi chỉ từ 1,799 tỷ đồng, một lựa chọn lý tưởng cho các gia đình hiện đại, doanh nhân thành đạt và những ai đang tìm kiếm mẫu xe vừa tiện nghi, sang trọng vừa thân thiện với môi trường.

Kia New Carnival Hybrid không chỉ là chiếc xe 7 chỗ cao cấp hàng đầu, mà còn là biểu tượng cho một phong cách sống mới – tiện nghi, hiện đại và bền vững. Với những giá trị vượt trội về thiết kế, công nghệ và vận hành xanh, mẫu xe này xứng đáng là lựa chọn dẫn đầu xu thế di chuyển tương lai tại Việt Nam.

