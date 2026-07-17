Công nhận ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Theo Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 19-7-1945 được công nhận là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tặng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh với dòng chữ: “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, quyết thắng”. Ảnh: H.P

Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai được xác định trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, khoa học và có căn cứ lịch sử xác đáng; bảo đảm sự hài hòa, thống nhất giữa yếu tố lịch sử, chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Song song với đó, thể hiện được tính kế thừa, phát triển và gắn kết truyền thống của LLVT 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) sau khi được sáp nhập.

Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trao quyết định công nhận 19/7/1945 là Ngày truyền thống của LLVT tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Từ mốc son của ngày 19-7-1945 lịch sử, trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với Tổ quốc và nhân dân; kiên cường, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Việc lựa chọn, quyết định Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai sau sáp nhập là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là cơ sở lịch sử - pháp lý mà còn là quá trình nhìn lại cội nguồn hình thành, khẳng định giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng thời, thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.P

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh. Ảnh: H.P

Song song với đó, LLVT tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, nhạy bén trong dự báo, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tham mưu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định LLVT tỉnh sẽ quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Ảnh: H.P

Đồng thời, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân. Nhất là thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công, gia đình chính sách; tích cực, quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.