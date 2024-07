Công an tỉnh Gia Lai truy nã vợ chồng Lương Minh Thạch và Trần Thị Ánh Hồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát lệnh truy nã đối với vợ chồng Lương Minh Thạch và Trần Thị Ánh Hồng (trú tại tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể: Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Gia Lai) truy nã đối tượng Lương Minh Thạch (SN 1982; căn cước công dân số 064.082.005.542, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an cấp); đặc điểm nhận dạng: Sẹo chấm cách 1 cm sau cánh mũi phải.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT truy nã đối tượng Trần Thị Ánh Hồng (SN 1983; căn cước công dân số 064.183.005.942 , do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an cấp; là vợ của Thạch; cùng trú tại tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai); đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 3 cm sau cánh mũi phải.

Cả 2 vợ chồng Thạch-Hồng đều làm nghề lao động tự do và cùng bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cả 2 đối tượng bỏ trốn tháng 10-2023; chỗ ở trước khi trốn: tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay 2 đối tượng bị truy nã nói trên đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 0694.329.109) để xử lý theo quy định.