Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại vụ án vợ chồng Trần Thị Ánh Hồng-Lương Minh Thạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Trần Thị Ánh Hồng và Lương Minh Thạch có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2021 đến tháng 10-2023 tại TP. Pleiku theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 21/QĐ-CSĐT-Đ3 ngày 14-3-2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Nhân thân lai lịch của các bị can cụ thể như sau: Họ tên Trần Thị Ánh Hồng (SN 1983; căn cước công dân số 064183005942, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cấp ngày 12-4-2023) cùng chồng là bị can Lương Minh Thạch (SN 1982; căn cước công dân số: 064082005542, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cấp ngày 27-12-2022; cùng trú tại tổ 10, phường la Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Cả 2 bị can cùng bị bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cả 2 bị can không có nghề nghiệp ổn định; đã bỏ trốn vào tháng 10-2023; trước khi trốn cùng ở tổ 10, phường la Kring, TP. Pleiku; nơi ở hiện tại không xác định.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai là bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án nhưng chưa làm việc và chưa gửi đơn, đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (số 267A đường Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, số điện thoại 0694329109 hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Chu Anh Thuận, số điện thoại 0961.292.212) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.