Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 24-7, Công an thị xã An Khê kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Karaoke Thượng Hải (tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê). Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Văn Vang (SN 1998, trú tổ dân phố 2), Lê Xuân Trịnh (SN 1994 trú tổ dân phố 5) cùng ở thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và Dương Thị Minh Anh (SN 1999, tạm trú tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê), có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip 1.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật có liên quan gồm: Chất bột màu trắng bám dính trên bàn, một gói nilon bên trong chứa chất màu trắng dạng bột, một đoạn ống hút nhựa màu đen, một bật lửa và một tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng bám dính chất màu trắng dạng bột.

Các đối tượng khai nhận chất bột màu trắng trên là ma túy còn sót lại sau khi sử dụng. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Vang và Trịnh khai nhận đã mua ma túy của Đỗ Thành Quang-nhân viên quản lý quán Karaoke Thượng Hải (SN 2005, trú tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê) với giá 2,4 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Đỗ Thành Quang thừa nhận đã bán ma túy cho Vang và Trịnh, đồng thời còn cất giấu một gói ma túy trong khuôn viên quán Karaoke Thượng Hải. Công an thị xã An Khê sau đó tiến hành truy tìm, phát hiện một gói nilon bên trong chứa chất rắn màu trắng chôn lấp dưới đất cạnh gốc cây Đại Phú Gia gần chân cầu thang.

Công an thị xã An Khê đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Vang, Lê Xuân Trịnh, Dương Thị Minh Anh về hành vị tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tạm giữ hình sự Đỗ Thành Quang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh.