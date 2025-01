Công an Kbang quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Từ ngày 15-12-2024 đến nay, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã quyết liệt triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán 2025.

Triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Kbang đã chủ động tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình, xây dựng phương án đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Công an các xã, thị trấn cũng huy động lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Vào ngày 11-1, Công an xã Sơn Lang đã phát hiện 3 thiếu niên (cùng SN 2012, trú tại thôn Thống Nhất) có hành vi chế tạo pháo trái phép. Qua đấu tranh, Công an xã đã thu giữ một số hóa chất và vật dụng dùng để chế tạo pháo; thu giữ 13 cục pháo mà các em này đã làm xong nhưng chưa kịp đốt. Hiện Công an xã tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp này theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 3-1, Công an xã Sơ Pai cũng đã phát hiện 2 thiếu niên (cùng SN 2010, trú tại thôn 1) có hành vi mua vật liệu chế tạo pháo. Công an xã đã thu giữ tang vật và đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2025, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm.

Sau 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an huyện đã phát hiện 2 vụ/3 đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm (pháo hoa nổ). Cụ thể, vào lúc 14 giờ ngày 25-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, trú tại tổ 1, thị trấn Kbang) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 hộp pháo hoa nổ. Tiếp tục truy xét, Công an huyện thu giữ thêm 5 hộp pháo hoa nổ mà Chung đã bán cho người dân trên địa bàn. Đến 13 giờ 45 phút ngày 1-1-2025, Công an huyện Kbang tiếp tục bắt quả tang Ngô Văn Cường (SN 1991, trú tại thị trấn Kbang) đang điều khiển xe máy BKS 81H1-203.06 chở 2 hộp pháo lậu với khối lượng 8 kg đi tiêu thụ.

Từ trái sang: đối tượng Ngô Văn Cường và Nguyễn Văn Chung tại Công an huyện Kbang (ảnh đơn vị cung cấp).

Bên cạnh đó, ngày 29-12-2024, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Phạm Văn Chiến (SN 1986, trú tại làng Vir, xã Krong, huyện Kbang) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1999, trú tại tổ 5, thị trấn Kbang) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 20-12-2024, đơn vị đã vận động đối tượng Đỗ Quốc Huy (SN 1980, trú tại xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đối tượng bị truy nã về tội bắt giữ người trái pháp luật) ra đầu thú.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã tổ chức gọi hỏi, răn đe 51 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, đối tượng tù tha, thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Duy Thành-Phó Trưởng Công an huyện Kbang: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2025, lực lượng Công an huyện đã tổ chức 15 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các thôn, làng, tổ dân phố, trường học.

Lực lượng Công an còn tổ chức 62 lượt tuyên truyền bằng xe loa trên các tuyến đường ở thị trấn Kbang và các xã.

Mặt khác, Công an huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phát 65 lượt bản tin; đăng tải 102 tin, bài tuyên truyền về đợt cao điểm, thông báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm góp phần nâng cao cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân trên các fanpage của Công an huyện, Công an các xã, thị trấn.

​Cùng với công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng Công an huyện Kbang tiếp tục duy trì việc tổ chức tuần tra theo mô hình 3 lực lượng (hình sự, cơ động, giao thông) và tuần tra vũ trang ban đêm trên địa bàn thị trấn Kbang và các xã giáp ranh, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đợt cao điểm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đội nghiệp vụ của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở cơ sở; quyết tâm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; rà soát, xác định, nắm chắc các đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh, ngăn chặn.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an sẽ chủ động bám cơ sở, đề ra các giải pháp để ngăn ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông; không để xảy ra đốt pháo; giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn để người dân vui xuân, đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, an toàn.