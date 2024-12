An Khê ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

(GLO)- Sáng 15-12, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ của Công an thị xã.

Ngay sau lễ ra quân, Công an thị xã An Khê diễu hành trên các tuyến đường nội thị nhằm biểu thị quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Ngọc Minh

Thông thường, hoạt động của tội phạm sẽ gia tăng, diễn biến phức tạp hơn vào thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán. Cùng với đó, mật độ phương tiện, lưu lượng người tham gia giao thông đông, cơ sở hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, các hoạt động vui Xuân, đón Tết của Nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã An Khê mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-2-2025. Trong 60 ngày cao điểm, lực lượng Công an thị xã sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, tạo khí thế tấn công mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Mặc dù mưa liên tục nhưng sau lễ ra quân, Công an thị xã An Khê cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường nội thị thị xã An Khê nhằm biểu thị quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Dịp này, tất cả Công an của 11 xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.