(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Đỗ Văn Chính-Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Chư Sê) cho biết: Qua công tác đấu tranh, khám phá tội phạm ma túy trên địa bàn huyện trong thời gian qua, nổi lên là hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Nguồn ma túy các đối tượng mua là từ TP. Hồ Chí Minh vận chuyển bằng xe khách về địa phương rồi chia nhỏ, bán lẻ cho các con nghiện khác để kiếm lời. “Đối tượng phạm tội ma túy tập trung chủ yếu vào số thanh niên không nghề nghiệp, lười lao động, tâm lý đua đòi, ham chơi. Đặc biệt, hầu hết các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy là những con nghiện”-Trung tá Chính nhấn mạnh.

Đơn cử, vào khoảng 11 giờ 15 ngày 18-6, qua công tác nghiệp vụ tại thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, Công an huyện Chư Sê phát hiện đối tượng Trần Quang Hiếu (SN 2000, trú tại thị trấn Chư Sê) đang tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ là 1 túi ni lông dạng túi zip chứa chất tinh thể màu trắng (đối tượng khai đây là ma tuý đá). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu tại thôn Hồ Nước, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê thu giữ thêm 20 túi ni lông dạng túi zip còn bám dính chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá), 2 cân tiểu ly.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của Cường (chưa xác định nhân thân, lai lịch) về để sử dụng và bán lại cho người khác để kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê đã khởi tố bị can Trần Quang Hiếu để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đáng lưu ý, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chư Sê, tội phạm ma túy lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động. Liên quan đến tình trạng này, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can: Lê Thái Tùng (SN 1995), Phạm Hùng Phi Hổ (SN 1993, cùng trú tại thị trấn Chư Sê), Nguyễn Quang Linh (SN 1990, trú tại xã Chư Pơng, huyện Chư Sê), Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002, trú tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 19-6, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Chư Sê tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Quý Mai (thuộc tổ 1, thị trấn Chư Sê) thì phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng: Lê Thái Tùng, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền và Phạm Hùng Phi Hổ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, 1 đoạn ống hút được hàn kín chứa tinh thể màu trắng bên trong (các đối tượng khai tinh thể màu trắng là ma túy), 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, 4 đối tượng gặp nhau tại 1 quán cà phê ở thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê và thống nhất với nhau về việc tổ chức sử dụng ma túy. Trong đó, Tùng bỏ tiền mua ma túy, Linh chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy, Hiền thuê phòng tại nhà nghỉ. Sau đó, các đối tượng đến nhà nghỉ Quý Mai để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Để đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy, Công an huyện Chư Sê đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát, đấu tranh xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy. Đồng thời, đánh giá, xác định các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có biểu hiện mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá, không để sót lọt đối tượng.

Bên cạnh đó, đơn vị ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn để rà soát, lập hồ sơ quản lý đối tượng liên quan đến ma túy kết hợp phòng ngừa, ngăn chặn trồng cây có chứa chất ma túy. Mặt khác, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật phòng-chống ma túy bằng nhiều hình thức trực quan như: tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền lưu động tại các khu đông dân cư, trang mạng xã hội của đơn vị, pano, áp phích, băng rôn trên các tuyến đường giao thông.

Đặc biệt, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2024, Công an huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện để ra quân triển khai thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" năm 2024. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Chư Sê tổ chức 25 buổi tuyên truyền với hơn 4.800 lượt người tham gia.

Với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị phát hiện, bắt giữ 9 vụ/11 đối tượng phạm tội về ma túy, lập hồ sơ đề nghị cai nghiện đối với 11 đối tượng nghiện ma túy. Riêng thực hiện “Tháng hành động phòng-chống ma túy” năm 2024, Công an huyện Chư Sê phát hiện, xử lý 3 vụ/5 đối tượng phạm tội về ma túy.

Theo Trung tá Đỗ Văn Chính, đến thời điểm này, đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu trong công tác phòng-chống tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2024 do Giám đốc Công an tỉnh giao. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, kiên quyết triệt phá, làm vô hiệu hóa các điểm, tụ điểm ma túy; bắt, xử lý các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an cấp xã trong công tác quản lý địa bàn, quản lý, xử lý người nghiện, người sử dụng ma túy. Đồng thời, triển khai thực hiện đề án xây dựng xã, thị trấn không ma túy trên địa bàn huyện.

Mặt khác, đơn vị nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, tập trung vào thanh-thiếu niên, nhất vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã, thị trấn vận động, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về ma túy, người chấp hành xong biện pháp cai nghiện bắt buộc tái hòa nhập cộng đồng.