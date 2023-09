Công an Đak Đoa: Quyết liệt đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ đối tượng Lê Mạnh Tuyên (SN 2005) và Nguyễn Văn Khang (SN 2005, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21-1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa tiếp nhận tin báo của chị A. (SN 1983, trú tại xã Glar, huyện Đak Đoa) với nội dung: Vào ngày 14-1-2023 do có nhu cầu vay 10 triệu đồng nên chị đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu thông tin. Khi thấy bài đăng “Góp Vay Tốt”, chị đã nhắn tin nhờ tư vấn. Sau đó, chủ tài khoản Facebook trên yêu cầu chị kết bạn với tài khoản Zalo tên “Nguyễn Tiến Cường” để trao đổi thông tin. Người này đã hướng dẫn chị làm thủ tục và đóng các khoản phí bảo hiểm, phí làm hồ sơ, tiền chứng minh thu nhập, phí giải ngân… đồng thời cam kết sau khi đóng các khoản phí xong sẽ giải ngân và hoàn trả số tiền đã đóng.

Tin lời tư vấn của đối tượng, từ ngày 15-1 đến 21-1-2023, chị A. đã 14 lần chuyển tiền tổng cộng là 75 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng mang tên “Hoang Hai Linh”. Tuy nhiên, sau khi chị A. chuyển tiền, các đối tượng đã cắt liên lạc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra. Đến ngày 29-8-2023, Công an huyện Đak Đoa xác định Lê Mạnh Tuyên và Nguyễn Văn Khang là đối tượng đã lừa đảo chị A. nên đã phối hợp cùng Công an huyện Ứng Hòa tiến hành bắt giữ.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Để thực hiện hành vi lừa đảo, 2 đối tượng đã mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên mạng internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác. Đồng thời, gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày. Để tạo niềm tin với người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ để yêu cầu “con mồi” phải chuyển các khoản tiền phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Sau khi các nạn nhân chuyển số tiền lớn, các đối tượng cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Trước đó, Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991, thường trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 786 triệu đồng của 5 nạn nhân. Cụ thể, từ tháng 2-2022 đến tháng 8-2022, Quỳnh lên các trang Facebook giới thiệu bản thân chuyên về lĩnh vực xuất-nhập khẩu và có nguồn phân phối kit test Covid-19, thuốc lá điện tử… ổn định. Đối tượng còn gửi hình ảnh các loại sản phẩm, nơi làm việc cho những người có nhu cầu để họ yên tâm chọn lựa trước khi giao dịch. Do tin tưởng, 5 nạn nhân đã đặt mua những lô hàng kit test Covid-19, thuốc lá điện tử và chuyển tiền đặt cọc 30% giá trị hợp đồng cho đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng lấy nhiều lý do trì hoãn việc giao hàng và cắt mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16-8-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi đến địa phương thì đối tượng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Ngày 26-8-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định truy nã toàn quốc với Nguyễn Thị Quỳnh. Đến rạng sáng 18-1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã bắt được Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài 2 vụ án trên, từ năm 2021 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa là đơn vị dẫn đầu Công an các địa phương khi đã triệt phá 8 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 12 đối tượng và thu hồi gần 200 triệu đồng trả cho bị hại.

“Để đấu tranh, phòng-chống loại tội phạm này đạt hiệu quả cao, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác. Người dân khi mua hàng qua mạng cần kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo, danh tính người bán hàng, lựa chọn địa chỉ uy tín, hình thức thanh toán minh bạch. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội và không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân; không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân có liên quan; không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết”-Thiếu tá Lê Anh Tuấn khuyến cáo.