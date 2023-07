Cô gái 19 tuổi dụ dỗ bán 2 thiếu nữ 14 và 15 tuổi sang Trung Quốc

Sáng 4-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện nhiệm vụ Công an sau nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo của một số sở, ban, ngành của tỉnh .

Vụ án do Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp chỉ đạo xử lý.