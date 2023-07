Chuyện về nữ thương binh Trần Thị Ánh Hừng

(GLO)- Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “cánh tay đắc lực” của chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.