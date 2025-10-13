Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tiếp tục hỗ trợ 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 12-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2241/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2).

Theo đó, Chính phủ hỗ trợ 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Tiếp tục hỗ trợ lần hai cho 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (ảnh minh họa).
Tiếp tục hỗ trợ lần thứ hai cho 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (ảnh minh họa).

Trong đó, tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng và tỉnh Bắc Ninh 50 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15854/BTC-NSNN ngày 12-10-2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ cùng nhân dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau mưa lũ, ngập lụt
Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ cùng nhân dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau mưa lũ, ngập lụt. Ảnh nguồn VGP

Trước đó, ngày 8-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh trên để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng, Cao Bằng được hỗ trợ 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2-10-2025 hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Số tiền hỗ trợ cụ thể cho các tỉnh là: Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng và Huế 135 tỷ đồng.

