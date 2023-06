Chư Sê mạnh tay xử lý “quái xế”

Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Chư Sê đã phát hiện gần 1.400 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), tăng trên 600 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã phát hiện tới 1.366 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm và tạm giữ gần 500 phương tiện; đồng thời ra quyết định xử phạt 1.240 trường hợp, tăng 550 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý là thời gian gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên sử dụng xe máy độ chế thường xuyên tụ tập đua xe trái phép hoặc điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Qua phản ánh của người dân, Công an huyện đã xử lý 215 trường hợp không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong số này có 107 trường hợp thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm TTATGT.

Chỉ trong tối 20 và 21-5, Công an huyện Chư Sê đã lập biên bản 13 trường hợp thanh-thiếu niên điều khiển xe máy rú ga, nẹt pô, lạng lách. Trong đó, nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm; xe máy không có bộ phận giảm thanh, đèn chiếu sáng, thậm chí không có phanh...

Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự: Đa phần đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT đều sử dụng loại xe cũ nát để độ chế lại. Đáng báo động là các xe này thường không phanh, không đèn, độ ống pô, hạ thấp gầm, lắp bánh nhỏ để làm tăng tốc độ phục vụ cho việc tụ tập đua xe trái phép, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô gây mất TTATGT trên địa bàn.

Dẫn chúng tôi vào bãi tạm giữ xe vi phạm, Trung tá Tuấn chỉ vào đống xe máy đang được xếp chật kín, phủ đầy bụi rồi cho hay: “Đây là những xe đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận mà đối tượng sẵn sàng vứt bỏ để trốn chạy khi bị lực lượng Công an vây bắt. Các phương tiện này không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật, nhất là hệ thống phanh rất kém, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do vậy, khi phát hiện các phương tiện loại này lưu thông trên đường, chúng tôi kiên quyết xử lý”.

Ngoài ra, để ngăn ngừa vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện chủ động phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành gọi hỏi, răn đe, đồng thời yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 107 đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT tại địa phương. Cùng với đó, Công an huyện cũng xây dựng chương trình, kế hoạch huy động các lực lượng và cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác đảm bảo TTATGT; triển khai tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn tham gia giao thông an toàn; phòng tránh tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông... tại các thôn, làng, tổ dân phố.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm; chú trọng tuần tra lưu động vào các khung giờ cao điểm, ngày lễ, ngày nghỉ. Vừa kết hợp tuần tra kiểm soát công khai, vừa hóa trang, sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát, ghi hình, phát hiện xử lý triệt để các hành vi vi phạm về TTATGT. Đặc biệt, đơn vị tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời huy động lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an các xã, thị trấn tham gia phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn để phòng-chống đua xe trái phép”-Trung tá Tuấn nhấn mạnh.