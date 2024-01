Chư Sê: Điểm sáng kéo giảm tai nạn giao thông năm 2023

Huyện Chư Sê có tuyến quốc lộ 14 và 25 đi qua với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Ông Lê Đình Tuyền-Chủ tịch UBND xã Dun cho biết: Xã có tuyến đường tránh Đông Chư Sê, quốc lộ 25 và một số tuyến đường liên xã đi qua. Trước đây, tại các đoạn đường giao nhau, nhất là giữa tuyến đường tránh Đông Chư Sê và quốc lộ 25 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này. Sau khi được cơ quan chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế.

“Bên cạnh đó, UBND xã cũng chỉ đạo Tổ an toàn giao thông của xã xây dựng lịch trình thực hiện tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, nhất là ngày nghỉ, lễ, Tết; tổ chức tuyên truyền pháp luật kết hợp gọi hỏi răn đe các thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Nhờ đó, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn xã ổn định”-ông Tuyền cho biết thêm.

Chị Nguyễn Thị Mai (thôn Ring Răng, xã Dun) chia sẻ: "Trước đây, khi điều khiển xe máy lưu thông qua giao lộ đường tránh Đông Chư Sê và quốc lộ 25, tôi cảm thấy rất lo lắng. Sau khi lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực này tương đối ổn định; người dân tự giác chấp hành pháp luật giao thông nên khi mỗi khi lưu thông qua đây, ai cũng yên tâm".

Theo Trung tá Đào Hà Quân-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê: Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT và tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, các điểm đen, ngay từ đầu năm, Công an huyện còn tổ chức cho các hộ dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các cơ sở giáo dục, Ban Trị sự Phật giáo huyện ký cam kết về TTATGT; tổ chức hội nghị ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực TTATGT đối với các chủ cơ sở khai thác khoáng sản, doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Công an huyện cũng chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, gọi hỏi, răn đe, viết cam kết không tái phạm đối với các đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT; tăng cường quản lý xe công nông, xe máy kéo nhỏ để phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện này…

Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Chư Sê đã tổ chức 270 lượt tuyên truyền bằng loa phát thanh, xe loa lưu động về các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan với khoảng 28.120 lượt người nghe; phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho 13.053 học sinh, giáo viên; phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức 13 buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn, làng với khoảng 2.550 lượt người nghe; dán 200 biển phản quang xe công nông; ký cam kết 190 lượt tài xế xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không chở hàng quá khổ, quá tải; tổ chức gọi hỏi răn đe và ký cam kết 120 trường hợp thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm TTATGT…

Ngoài ra, qua tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Chư Sê đã phát hiện 2.486 trường hợp vi phạm, tạm giữ 768 xe máy, 7 xe ô tô; tước 209 giấy phép lái xe có thời hạn, ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 2,48 tỷ đồng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện Chư Sê có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, toàn huyện xảy ra 24 vụ TNGT, làm 22 người chết, 13 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 12 vụ, giảm 10 người chết và giảm 13 người bị thương.

Theo Trung tá Đào Hà Quân, thời gian tới, Công an huyện Chư Sê tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp về TTATGT nổi lên tại địa phương. Tăng cường huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm thường xảy ra TNGT và phòng-chống tội phạm trên tuyến. Đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền tại địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, thanh thiếu niên.

Đồng thời, chú trọng công tác tranh thủ người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo phối hợp với vận động người dân chấp hành pháp luật...