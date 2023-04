Tin liên quan Quí I-2023 tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Làng Mun (thị trấn Ia Ly) có khoảng 100 thanh-thiếu niên, trong số này có khoảng 12 trường hợp thường xuyên vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Sau khi thống kê danh sách, Chi bộ và các đoàn thể của làng phối hợp với Công an xã mời số thanh-thiếu niên này lên nhà sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Tại đây, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rơ Châm Túy vận động số thanh-thiếu niên phải tuyệt đối chấp hành việc đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, đặc biệt, phải có giấy phép lái xe mới được điều khiển phương tiện giao thông. “Nếu gây ra TNGT chết người thì mình có thể phải ở tù. Các cháu tuổi còn non trẻ nên giảm bớt rượu bia, lo làm ăn phụ giúp cha mẹ, đừng tụ tập, đua đòi gây rối an ninh, TTATGT ảnh hưởng đến bà con trong làng”-ông Túy phân tích.

Có tên trong danh sách theo dõi, quản lý của lực lượng Công an và được các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, Rơ Châm Mạnh (làng Mun) đã nhận ra những hành động sai trái của mình và ký cam kết không tái phạm. Mạnh cho hay: “Tôi hứa sẽ thực hiện đúng cam kết không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông; không lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ quy định hoặc tụ tập đua xe, rú ga, nẹt pô. Nếu đã uống rượu bia thì mình phải để lại xe, gọi người nhà đến đón”.

Theo Trung tá Đặng Quốc Bảo-Trưởng Công an thị trấn Ia Ly: Thời gian gần đây, một số thanh-thiếu niên trên địa bàn thường xuyên vi phạm pháp luật về TTATGT. Để giảm thiểu tình trạng này, lực lượng Công an thị trấn phối hợp với gia đình, đoàn thể và người có uy tín tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; chủ động cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Chư Păh xảy ra 3 vụ TNGT, làm 4 người chết. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 2 vụ, tăng 2 người chết, giảm 2 người bị thương. Riêng tháng 3, huyện không xảy ra TNGT.

Trong khi đó, xã Ia Khươl cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT khi có đến 8/12 thôn, làng nằm dọc theo quốc lộ 14. Thiếu tá Trương Quang Sáu-Trưởng Công an xã-khẳng định: Ngoài việc lắp đặt các camera giám sát, Công an xã còn phối hợp cùng các ban, ngành, thôn, làng tăng cường tuyên truyền, quản lý, giáo dục số thanh-thiếu niên thường vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã chủ động bám cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền. Trong quý I-2023, lực lượng Công an đã phối hợp tổ chức hơn 30 buổi tuyên truyền tập trung với gần 3.000 người tham gia; đồng thời, lập danh sách 285 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT để tuyên truyền, răn đe.

Ngoài ra, lực lượng Công an huyện cũng chủ động rà soát, lập danh sách 481 trường hợp trên 18 tuổi không có giấy phép lái xe để phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở, gia đình quản lý, tuyệt đối không giao xe cho số thanh-thiếu niên này điều khiển.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) nhấn mạnh: “Ngoài việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, người uy tín để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định về TTATGT, trong đó chú trọng đối tượng thanh-thiếu niên. Với sự chủ động tuyên truyền đến tận cơ sở, bước đầu nhận thức của một bộ phận người dân đã có sự chuyển biến tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Chư Păh kiềm chế, kéo giảm TNGT trong thời gian tới”.