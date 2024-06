Chủ dự án thủy điện 'công khai phá rừng': Bắt thêm 1 bị can

Ngày 19-6, Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hùng Cường (SN 1990; ngụ xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; tạm trú tại huyện Tây Giang) để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình thực hiện dự án đường dây 110 kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr'hy vào lưới điện quốc gia tại huyện Tây Giang, do Công ty CP Tài chính và Phát triển Năng lượng là chủ đầu tư, bị can Cường (trưởng ca vận hành của nhà máy) đã tổ chức triển khai thực hiện chặt hạ cây rừng tự nhiên theo sự chỉ đạo của ông Lê Quang Hào.

Trước đó, ông Lê Quang Hào (SN 1976) , nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính và Phát triển Năng lượng cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Hào được xác định đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án tại các vị trí thuộc rừng tự nhiên trên địa bàn các xã Lăng, Atiêng, Dang (huyện Tây Giang) dù chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Hậu quả, đã gây thiệt hại hơn 1,7 ha rừng tự nhiên.