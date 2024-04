Khởi tố 5 đối tượng trong vụ phá rừng quy mô lớn ở Kon Tum

Ngày 9/4, Thừa ủy quyền của Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt thực hiện khen thưởng đối với tài xế Grap và 2 chiến sĩ dân quân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.