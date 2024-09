Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố phản công quân nổi dậy

(GLO)-

Sáng 31-8 (nhằm ngày 28-7 năm Giáp Thìn), Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai phối hợp với Thị ủy-HĐND-UBND thị xã An Khê tổ chức lễ tưởng niệm 232 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2024) tại di tích An Khê trường (thị xã An Khê).