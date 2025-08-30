Danh mục
Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030

CÔNG CƯỜNG
(GLO)- Chiều 29-8, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã trao 22 quyết định chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường biên giới của tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh là những cán bộ đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm công tác, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, tâm huyết với BĐBP và sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

img-6319.jpg
Trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Công Cường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân.

Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trong BĐBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vùng biển, đảo.

null