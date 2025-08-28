Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Ia Pnôn ngăn chặn vi phạm, giữ bình yên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY TRINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại xã Ia Pnôn, tình trạng bà con Jrai vượt biên qua đường mòn, lối mở để thăm người thân ở tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thủ tục hợp pháp, lực lượng Công an và Biên phòng góp phần giữ vững an ninh vùng biên, đảm bảo lợi ích của người dân.

bg9-1.jpg
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh tại làng Triêl, xã Ia Pnôn. Ảnh: T.T

Làng Triêl, xã Ia Pnôn hiện có 93 hộ/430 nhân khẩu, hơn 90% là người dân tộc Jrai; phần lớn có bà con sinh sống tại xã Ozatung, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Có điều này là vì làng Triêl hình thành vào giai đoạn 1976, khi một số gia đình gốc Campuchia sang Việt Nam lánh nạn, tránh chế độ diệt chủng Pol Pot. Được nhân dân Việt Nam đùm bọc, họ chọn ở lại, ổn định cuộc sống tại vùng biên giới Ia Pnôn.

Là công dân Việt Nam, bà con làng Triêl vẫn duy trì quan hệ thân tộc với người thân bên kia biên giới. Trước đây, vào các dịp lễ, Tết truyền thống bà con thường qua lại trên đường mòn, lối mở hoặc cửa khẩu phụ vì ngại làm thủ tục qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chị Rơ Mah H’Nghi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Triêl, kể: “Hồi nhỏ, tôi và nhiều người trong làng từng theo gia đình vượt sông sang huyện Oyadav để thăm thân. Sau khi vượt sông, mọi người phải đi thêm quãng đường rừng mới đến nơi. Cảm giác rất bất an. Nhiều khi cây đổ chắn ngang đường, phải vòng xa; có người còn bị ngã chấn thương”.

Trước đây, bà con làng Triêl thường dùng giấy giới thiệu của UBND xã Ia Pnôn khi sang Campuchia. Tuy nhiên, theo quy định mới, giấy giới thiệu không còn phù hợp trong quản lý xuất nhập cảnh. Ngày 25-8-2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (CA tỉnh) phối hợp CA xã và Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, thu hút khoảng 350 người tham gia.

Thiếu tá Siu H’Ngát, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (CA tỉnh), cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn bà con làm thủ tục cấp hộ chiếu trên dịch vụ công trực tuyến để thuận lợi khi xuất cảnh qua đường chính ngạch. Đồng thời, cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng nhu cầu xuất nhập cảnh để cò mồi, lừa đảo, dụ dỗ vượt biên trái phép”.

Tại buổi tuyên truyền, bà con được hướng dẫn thao tác trên điện thoại thông minh để nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến. Em Kpuih H’Hức (làng Triêl) chia sẻ: “Em thấy trên Facebook CA xã có thông báo nên rủ bạn đi nghe. Làm hộ chiếu qua dịch vụ công cũng không phức tạp. Chỉ cần có tài khoản VNeID mức 2, email và tài khoản ngân hàng điện tử. Em sẽ về hướng dẫn lại cho bà con để không phải mất thời gian đi lại”.

them1-4573.jpg
Cán bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn bà con làng Triêl làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Ông Ksor Bíu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Triêl, cho biết: Buổi tuyên truyền giúp bà con nâng cao ý thức, hiểu các thủ tục làm hộ chiếu để tránh tình trạng vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để giữ vững ANTT, CA xã phối hợp Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Đồn 605 - Cảnh sát bảo vệ biên giới (Vương quốc Campuchia) tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới; quản lý cư trú và hoạt động qua lại, phòng ngừa buôn lậu, ma túy, vượt biên trái phép. Riêng từ đầu năm đến nay, CA xã đã kiểm tra tạm trú 40 lượt, tuyên truyền Luật Cư trú cho 115 người dân, đặc biệt là các hộ sinh sống, canh tác gần biên giới; quản lý chặt người nước ngoài về thăm thân.

Trung tá Ksor Blơm, Trưởng CA xã Ia Pnôn, cho biết: “Xã có 5,8 km đường biên giới tiếp giáp với xã Ozatung, huyện Oyadav, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia. Diện tích tự nhiên của xã 114,21 km² với hơn 5.900 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 87,4%. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền người dân không được vượt biên, không nghe theo lời dụ dỗ vượt biên, không qua cò mồi, mà phải làm thủ tục tại cơ quan chức năng. Ai đi, ai đến đều phải khai báo. Nhờ đó, tình hình ANTT, an ninh biên giới trên địa bàn thời gian qua được giữ vững”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Liên quan đến đường dây “chạy án” xảy ra ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định có vụ án 2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ cho Phạm Việt Cường-Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Cựu Chánh án TAND huyện Đak Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để “chạy án”

Cựu Chánh án TAND huyện Đak Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để “chạy án”

Tin tức

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa đề nghị truy tố 28 bị can trong đường dây "chạy án" ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số này có Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, trú tại phường Pleiku)-nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa (cũ).

Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Tin tức

(GLO)- Vào khoảng 1 giờ ngày 24-8, trong quá trình tuần tra trên đầm Thị Nại (thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), Tổ công tác liên ngành phòng-chống khai thác IUU của xã Tuy Phước Đông đã phát hiện và bắt quả tang 1 trường hợp sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản.

“Chặn vòi” ma túy xâm nhập biên giới

“Chặn vòi” ma túy xâm nhập biên giới

Tin tức

(GLO)- Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc tỉnh Gia Lai dài khoảng 90 km, tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu ma túy. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng chức năng đang đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tại khu vực này.

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Pháp luật

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

null