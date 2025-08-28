Ia Pnôn ngăn chặn vi phạm, giữ bình yên biên giới

(GLO)- Tại xã Ia Pnôn, tình trạng bà con Jrai vượt biên qua đường mòn, lối mở để thăm người thân ở tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thủ tục hợp pháp, lực lượng Công an và Biên phòng góp phần giữ vững an ninh vùng biên, đảm bảo lợi ích của người dân.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh tại làng Triêl, xã Ia Pnôn. Ảnh: T.T

Làng Triêl, xã Ia Pnôn hiện có 93 hộ/430 nhân khẩu, hơn 90% là người dân tộc Jrai; phần lớn có bà con sinh sống tại xã Ozatung, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Có điều này là vì làng Triêl hình thành vào giai đoạn 1976, khi một số gia đình gốc Campuchia sang Việt Nam lánh nạn, tránh chế độ diệt chủng Pol Pot. Được nhân dân Việt Nam đùm bọc, họ chọn ở lại, ổn định cuộc sống tại vùng biên giới Ia Pnôn.

Là công dân Việt Nam, bà con làng Triêl vẫn duy trì quan hệ thân tộc với người thân bên kia biên giới. Trước đây, vào các dịp lễ, Tết truyền thống bà con thường qua lại trên đường mòn, lối mở hoặc cửa khẩu phụ vì ngại làm thủ tục qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chị Rơ Mah H’Nghi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Triêl, kể: “Hồi nhỏ, tôi và nhiều người trong làng từng theo gia đình vượt sông sang huyện Oyadav để thăm thân. Sau khi vượt sông, mọi người phải đi thêm quãng đường rừng mới đến nơi. Cảm giác rất bất an. Nhiều khi cây đổ chắn ngang đường, phải vòng xa; có người còn bị ngã chấn thương”.

Trước đây, bà con làng Triêl thường dùng giấy giới thiệu của UBND xã Ia Pnôn khi sang Campuchia. Tuy nhiên, theo quy định mới, giấy giới thiệu không còn phù hợp trong quản lý xuất nhập cảnh. Ngày 25-8-2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (CA tỉnh) phối hợp CA xã và Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, thu hút khoảng 350 người tham gia.

Thiếu tá Siu H’Ngát, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (CA tỉnh), cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn bà con làm thủ tục cấp hộ chiếu trên dịch vụ công trực tuyến để thuận lợi khi xuất cảnh qua đường chính ngạch. Đồng thời, cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng nhu cầu xuất nhập cảnh để cò mồi, lừa đảo, dụ dỗ vượt biên trái phép”.

Tại buổi tuyên truyền, bà con được hướng dẫn thao tác trên điện thoại thông minh để nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến. Em Kpuih H’Hức (làng Triêl) chia sẻ: “Em thấy trên Facebook CA xã có thông báo nên rủ bạn đi nghe. Làm hộ chiếu qua dịch vụ công cũng không phức tạp. Chỉ cần có tài khoản VNeID mức 2, email và tài khoản ngân hàng điện tử. Em sẽ về hướng dẫn lại cho bà con để không phải mất thời gian đi lại”.

Cán bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn bà con làng Triêl làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Ông Ksor Bíu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Triêl, cho biết: Buổi tuyên truyền giúp bà con nâng cao ý thức, hiểu các thủ tục làm hộ chiếu để tránh tình trạng vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để giữ vững ANTT, CA xã phối hợp Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Đồn 605 - Cảnh sát bảo vệ biên giới (Vương quốc Campuchia) tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới; quản lý cư trú và hoạt động qua lại, phòng ngừa buôn lậu, ma túy, vượt biên trái phép. Riêng từ đầu năm đến nay, CA xã đã kiểm tra tạm trú 40 lượt, tuyên truyền Luật Cư trú cho 115 người dân, đặc biệt là các hộ sinh sống, canh tác gần biên giới; quản lý chặt người nước ngoài về thăm thân.

Trung tá Ksor Blơm, Trưởng CA xã Ia Pnôn, cho biết: “Xã có 5,8 km đường biên giới tiếp giáp với xã Ozatung, huyện Oyadav, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia. Diện tích tự nhiên của xã 114,21 km² với hơn 5.900 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 87,4%. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền người dân không được vượt biên, không nghe theo lời dụ dỗ vượt biên, không qua cò mồi, mà phải làm thủ tục tại cơ quan chức năng. Ai đi, ai đến đều phải khai báo. Nhờ đó, tình hình ANTT, an ninh biên giới trên địa bàn thời gian qua được giữ vững”.