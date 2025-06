Đồn Biên phòng Ia Pnôn: Vững biên cương, ấm lòng dân bản

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn luôn gần dân, hiểu dân và hết lòng bảo vệ biên giới, chăm lo đời sống nhân dân.

Chủ động, vững vàng nơi tuyến đầu

Đồn Biên phòng Ia Pnôn đóng quân nơi phên giậu phía Tây của tỉnh, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 6 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Đây là khu vực tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, chính vì vậy, đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn-khẳng định: “Xác định rõ vai trò trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để kiểm soát, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh”.

Đồn Biên phòng Ia Pnôn luôn duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát

Công tác đối ngoại biên phòng được đơn vị duy trì hiệu quả. Các cuộc hội đàm định kỳ và đột xuất với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia được duy trì, thông tin hai chiều được trao đổi kịp thời, xử lý vụ việc theo nguyên tắc, đúng pháp luật, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại khu vực biên giới được tăng cường. Trong 5 năm gần đây, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện đấu tranh, xử lý 24 vụ/40 đối tượng vi phạm pháp luật và quy chế biên giới. Nổi bật là chuyên án GL0422, đơn vị phối hợp bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ, thu giữ 12 kg thuốc nổ TNT, 229 kíp nổ và nhiều tang vật liên quan. Các hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy, hàng cấm, vi phạm quy chế biên giới… đều được xử lý dứt điểm, giữ vững trật tự khu vực biên giới. Song song đó, công tác phòng-chống các hoạt động tuyên truyền đạo trái phép, các phần tử FULRO, vượt biên trái phép luôn được chú trọng, góp phần bảo vệ an ninh chính trị nội địa.

Cán bộ Đồn Biên phòng luôn gần dân, sâu sát cơ sở để làm tốt công tác tuyên truyền

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Đồn Biên phòng Ia Pnôn còn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân trên địa bàn. Đơn vị thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

Đơn vị cũng duy trì hiệu quả 4 tổ tự quản an ninh trật tự thôn làng, 2 tổ tự quản đường biên, mốc giới với 45 thành viên, phân công 18 đảng viên phụ trách 80 hộ gia đình và tham gia sinh hoạt 4 chi bộ địa phương. Cũng theo Thiếu tá Nhơn, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì hiệu quả các mô hình như: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng”. Qua đó đã phát huy tốt vai trò của người dân trong bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh bản làng.

Ấm tình quân-dân

Dẫn chúng tôi ghé thăm căn nhà mới khang trang của ông Rơ Lan Tư tại làng Bua (xã Ia Pnôn), Đại úy Rơ Châm Tuyh-Đội trưởng Vận động quần chúng-thông tin: Đây là một trong 3 căn nhà được xây dựng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ, với mức kinh phí 70 triệu đồng mỗi căn. Ông Tư là thương binh hạng 3/4, thuộc diện gia đình chính sách, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng tham gia xóa nhà tạm cho người dân trên địa bàn

“Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo đời sống cho người dân còn nhiều khó khăn. Khi được giao nhiệm vụ, chúng tôi xác định phải nỗ lực hết sức, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành. Ngoài phần kinh phí hỗ trợ của đơn vị, gia đình ông Tư, đặc biệt là các con ông, đã góp thêm 70 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng hỗ trợ hàng chục ngày công lao động và vật liệu xây dựng, góp phần hoàn thiện ngôi nhà rộng 90 m² với thiết kế gồm phòng khách và 3 phòng ngủ”-Đại úy Tuyh cho biết.

Ngoài hỗ trợ xây nhà, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế bền vững. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai như: “Nâng bước em đến trường”-nhận đỡ đầu 3 học sinh, trong đó có 1 em ở địa bàn ngoại biên Campuchia; nhận nuôi 1 cháu theo Chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” và hỗ trợ 2 “Địa chỉ đỏ” với số tiền 500 ngàn đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên tham gia giúp đỡ người dân sửa chữa nhà, trồng rừng, cải tạo vườn tạp... Đặc biệt, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mỗi dịp lễ, Tết, đơn vị đều trích quỹ tăng gia sản xuất để hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình “Xuân Biên phòng -Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán 2025 đã huy động hơn 276 triệu đồng, trao 500 suất quà cho hộ nghèo, 120 phần quà cho học sinh, tổ chức “Gian hàng 0 đồng” và cắt tóc miễn phí…

Đơn vị đang nhận nuôi 1 cháu theo Chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng”

Đề cập đến vai trò của Đồn Biên phòng, ông Rơ Mah En-già làng Chan-cho hay, nhờ bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền, vận động, bà con đã hiểu rõ hơn về pháp luật, không vượt biên trái phép, không phá rừng làm rẫy. Đặc biệt, các hộ dân sống gần khu vực biên giới đều ý thức không xâm canh, xâm cư, giữ nguyên hiện trạng vùng giáp ranh. Bà con cũng tích cực tăng gia sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự ở làng.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong suốt hành trình 50 năm, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 2 cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp và là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Gia Lai. Nhưng có lẽ, với những người lính mang “Quân hàm xanh”, phần thưởng ý nghĩa và thiêng liêng nhất chính là niềm tin, sự yêu thương, gắn bó của đồng bào các dân tộc nơi vùng biên. “Đó chính là động lực cán bộ, chiến sĩ tiếp tục kiên cường bám trụ, giữ vững tay súng và đồng hành cùng nhân dân bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc”-Thiếu tá Nhơn chia sẻ.