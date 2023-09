Chém bạn nhậu trọng thương vì không tìm thấy điện thoại

Tin liên quan Chém bạn nhậu, lãnh 7 năm tù

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 5-9-2023, Yin cùng với anh Y Thôi, Ayưm và một số người bạn tập trung uống rượu tại nhà anh M. ở thôn 1, thị trấn Đak Đoa. Trong quá trình nhậu, Yin đưa điện thoại cho nhóm bạn để kết nối với loa kẹo kéo hát karaoke. Một lúc sau, khi Yin có việc cần dùng điện thoại thì cả nhóm trả lời không biết điện thoại ở đâu nên xảy ra cự cãi.

Bực tức, Yin về nhà lấy một con dao rựa rồi quay lại nhà anh M. chém 1 nhát trúng lưng anh Ayưm và 1 nhát trúng vùng đầu của anh Y Thôi làm cả hai bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau khi gây án, Yin đem dao rựa vứt ở vườn chanh dây đối diện nhà anh M. rồi bỏ trốn.

Được lực lượng Công an và gia đình vận động, ngày 6-9, Yin đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Yin để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.