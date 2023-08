(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,250 triệu đồng đối với N.A.T. (SN 2006, trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 2-8-2023, N.A.T. đến Công an thị xã An Khê trình báo về việc trên đường đi làm về tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Thiếp-Nguyễn Lữ (thuộc tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) bị 2 đối tượng có hành vi dùng dao đe dọa tấn công và chiếm đoạt số tiền 9,3 triệu đồng của mình.

Ngay sau đó, Công an thị xã An Khê tiến hành làm việc với N.A.T. và khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin có liên quan, đồng thời, xác minh số tiền bị chiếm đoạt. Qua điều tra, rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực vào thời điểm nêu trên, cơ quan Công an xác định không có sự việc T. bị 2 đối tượng dùng hung khí đe dọa để chiếm đoạt tài sản như đã trình báo. Qua đấu tranh, T. thừa nhận do bản thân không có tiền trả nợ cho bà nội của mình nên tự đạp ngã xe máy rồi trình báo cơ quan Công an là bị cướp tài sản để khỏi phải trả nợ.

Trên cơ sở đó, Công an thị xã An Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.A.T. với số tiền 1,250 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, quy định tại điểm c khoản 3 điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.