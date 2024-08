Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đang tạm giữ Ngụy Vĩnh Điềm (sinh năm 1985) và Chen Dao Hong (sinh năm 1979), cùng quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương khi làm Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bị lừa đảo hơn 170 tỉ đồng, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can.

Dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng do cần tiền chi tiêu nên nữ giám đốc một công ty ở Ninh Bình đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người.

Bị can Thu Vân bị cáo buộc cùng với những người tại “Tịnh thất Bồng Lai” lợi dụng hình thức tôn giáo, bịa đặt thông tin, xúc phạm đến uy tín của công an và nhiều người khác...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá, làm rõ đối tượng Trần Thị H. (SN 1997, trú TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng.