Cảnh giác chiêu trò dàn cảnh lừa mua “kỳ nam” giả

BẢO HÂN
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa nhận được thư cảm ơn của ông N.H.M (54 tuổi, trú tại buôn Ma Gú, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) sau khi được hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ việc bị lừa đảo và thu hồi tài sản.

Trước đó, cuối tháng 1-2026, ông N.H.M đến Công an xã Uar (tỉnh Gia Lai) trình báo về việc bị một nhóm đối tượng dàn cảnh lừa mua “kỳ nam” giả với số tiền 300 triệu đồng.

Theo nội dung trình báo, sáng 11-1-2026, ông M. nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ, tự xưng là người dân tộc Jrai, giới thiệu đang có 2 miếng “kỳ nam” nhặt được tại khu vực suối 13 thuộc xã Ia Rsai và muốn bán lại. Tin tưởng, ông M. đến một ngôi nhà vắng tại buôn Choanh (xã Uar) để xem hàng. Tại đây, ông được xem 2 mảnh gỗ có mùi thơm, kích thước khoảng bằng nửa bàn tay.

Kỳ nam là phần lõi của cây gỗ trầm hương chứa nhựa thơm, có giá trị kinh tế cao. (Ảnh minh họa).

Do không có kinh nghiệm phân biệt thật giả, ông M. đã chụp hình gửi cho hai người quen là S (trú tỉnh Khánh Hòa) và Y (trú huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk), vốn là những người buôn trầm hương. Cả hai đều khẳng định đây là “kỳ nam” thật, có giá trị cao, có thể bán trên 3 tỷ đồng và hứa sẽ hỗ trợ tiêu thụ.

Tin tưởng vào lời nhận định của người quen, ông M. đã quyết định mua 2 mảnh gỗ trên với giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi mang về nhà, ông phát hiện đây là hàng giả và không thể liên hệ lại với người bán.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Uar đã khẩn trương xác minh, làm rõ và nhanh chóng xác định được đối tượng liên quan. Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định đây là vụ việc có sự dàn dựng giữa người bán và hai người quen của ông M. nhằm tạo lòng tin, lừa mua “kỳ nam” giả, không đúng giá trị thật. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông N.H.M cho biết: “Đây là số tiền tôi tích góp trong thời gian dài. Do nhẹ dạ, tin người và ham lợi nhuận cao nên đã bị lừa. Tôi rất vui mừng và cảm ơn lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc, giúp tôi lấy lại tài sản”.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Gia Lai: Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

