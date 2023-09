Cái giá phải trả của Huỳnh Văn Thanh - người buôn lậu 39kg vàng

Ngoài 39kg vàng, cơ quan công an còn phát hiện Huỳnh Văn Thanh đang mang theo trên 1,5 tỉ đồng và hơn 280.000 USD.

Ngày 5-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Thanh (48 tuổi; ngụ phường 5, quận 11, TP HCM) 7 năm tù về tội buôn lậu 39kg từ Campuchia về Việt Nam.

Theo cáo trạng, do biết giá vàng bên Campuchia thấp hơn giá vàng tại Việt Nam nên tháng 12-2021, Thanh liên hệ với người đàn ông tên Kha Tỷ (người Campuchia, chưa rõ lai lịch) thỏa thuận mua 39 thỏi vàng 9999 (mỗi thỏi 1kg) với giá 58.000 USD/1kg để vận chuyển về Việt Nam bán hưởng chênh lệch.

Ngày 15-12-2021, Thanh liên hệ Huỳnh Văn Nhân (anh ruột của Thanh, hiện sống tại Campuchia) và một nam thanh niên người Campuchia đến nhà ông Kha Tỷ tại thủ đô Phnom Penh để lấy 39kg vàng mang về nhà của Thanh xã Samrong, huyện ChanTrea, tỉnh Svay Rieng, Campuchia cất giấu.

Đến 23 giờ ngày hôm sau, Thanh điều khiển xe máy đến khu vực đường biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) để gặp Many và nhận trực tiếp từ Many 8 túi chứa 39 thỏi vàng. Nhận vàng xong, Thanh cất giấu vào cốp xe rồi điều khiển về chỗ ở tại xã Mỹ Quý Tây.

Quá trình lưu thông về nhà, Thanh bị lực lượng Công an huyện Đức Huệ kiểm tra, bắt quả tang. Ngoài 39kg vàng, cơ quan công an còn thu giữ trên 1,5 tỉ đồng và trên 280.000 USD.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định số tiền trên 1,5 tỉ đồng là tiền kinh doanh của Thanh cùng một người khác không liên quan đến hoạt động tội phạm nên trả lại cho bị cáo. Riêng trên 280.000 USD được đưa trái phép về Việt Nam nên cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính, tịch thu tang vật.