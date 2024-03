Cả nước thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt gần 400.000 tỷ đồng

(GLO)- Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán, tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2023.

Trong tổng thu nêu trên, thu nội địa 2 tháng ước đạt 355,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 23,1% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô 2 tháng ước đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, giảm 2,6% so cùng kỳ năm 2023.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng ước đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán. Tổng số thu thuế ước đạt 56,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,1% dự toán, giảm 2,1% so cùng kỳ năm 2023; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, số thu nội địa 2 tháng đầu năm đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ chủ yếu do hoạt động của nền kinh tế những tháng đầu năm vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan từ cuối năm trước và tác động tích cực của thị trường tiêu thụ hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngược lại, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 270,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân đạt 9,13% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 23% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 13,9% dự toán.