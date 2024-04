Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn trường học

Theo đó, gần đây đã xảy ra một số vụ việc mất an toàn đối với trẻ em mầm non, học sinh trong cơ sở giáo dục như bạo lực học đường, ngộ độc thực phẩm, đuối nước, tai nạn giao thông... làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của trẻ em, học sinh, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường; an toàn giao thông, đuối nước, vệ sinh an toàn thực phẩm và các tai nạn thương tích thường gặp khác.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra vi phạm đến an toàn trường học. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.

Các cấp quản lý giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng liên quan trong công tác bảo đảm an toàn trường học; giữ mối liên hệ thường xuyên, kịp thời với gia đình và địa phương để nắm bắt tình hình; xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn ; quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh; tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn trường học trong các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.